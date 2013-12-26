Наркоманов и алкоголиков в Новый год возьмут под особый контроль

Наркологи бьют тревогу. Количество одурманенных людей за рулем растет. И это не постепенный рост, а катастрофически резкий. Такое положение они описывают, не полагаясь на «сухие» цифры отчета, а исходя из проведенных проверок. Уже не первый год тюменские наркологи совместно с сотрудниками ДПС устраивают повальное освидетельствование водителей пассажирского транспорта. Также они устраивают оперативные проверки водителей на крупных трассах, сообщают в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
Каждый месяц на конечные остановочные пункты городского общественного транспорта выезжают комиссии, в составе которых — наркополицейские, сотрудники ГИБДД и врачи Областного наркологического диспансера. В день проходят осмотр более 30 водителей автобусов и маршрутных такси. У них измеряется давление, проверяются зрачки, состояние кожных покровов. Также используются спецсредства, для проверки выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя. Но основной вердикт выносится только после проведения иммунохроматографического исследования биологических объектов (мочи). Именно этот метод может выявить наличие наркотиков в организме человека. За 9 месяцев уходящего года, общее количество медицинских освидетельствований на состояние опьянения превысило 6 тысяч человек. Из этого числа, на наркотики, были проверены более 4 тысяч водителей транспортных средств.
«В несколько раз увеличились количество употребляющих новые синтетические вещества за рулем, — констатирует факт Елена Костко, заведующая экспертным отделом Тюменского областного наркологического диспансера. — Это так называемые „дизайнерские наркотики“, соли и „спайсы“. А ведь практически отсутствует литература по способам определения их в организме человека и силе влияния этих наркотиков. И тем более, на людей, которые управляют транспортным средством, от которых зависят жизни пассажиров. Это очень опасно».
Спайсозависимость развивается быстро, она почище никотиновой и открывает ворота раздражительности, гневливости, у человека слабеет память. На фоне депрессии мощно разворачиваются психозы с бредом и галлюцинациями — по типу шизофрении. «Некоторые говорят о том, что съели булочку с маком или чай попили с ромашкой, но все же, при выявлении наркотических веществ, мы все равно пишем, что установлено состояние наркотического опьянения. Такие люди сразу попадают в „поле зрения“ специалистов наркодиспансера. А само заключение можно опротестовать только в суде», — добавляет Елена Костко.
Естественно, к водителю в наркотическом опьянении сотрудники ГИБДД, применяют административные меры. Из последних резонансных случаев можно вспомнить Павла Шумилова, устроившего массовую аварию на трассе, унесшую жизни четырех человек, и Геннадия Бузолина, угнавшего BMW и повредившего около десятка чужих машин.
Способы борьбы с напастью разрабатываются на всех уровнях. Один из них — законодательный. Так, совсем недавно, глава комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая заявила, что тестирование на наркотики будет распространено, как на водителей, которые продлевают права, так и на тех, кто впервые получает водительские удостоверения. Пока законопроект рассматривается в Госдуме, в Тюменской области увеличивают количество проверок и рейдов. Впереди праздничные дни — самые горячие для сотрудников Тюменского областного наркодиспансера.
Еще один бич Тюменской области — дорожные аварии по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Только в этом году в 223 дорожно-транспортных происшествиях погибли 28 и получили травмы 362 человека, отмечают в пресс-службе ГИБДД.
В преддверии новогодних праздников Госавтоинспекция также усиливает контроль за нетрезвыми водителями. В этот период проходят корпоративные мероприятия, и после употребления алкоголя далеко не все водители едут домой на такси или общественном транспорте. Поэтому ГИБДД проводятся рейды по выявлению водителей, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии.
О недопустимости управления автомобилем в нетрезвом состоянии сотрудники ГИБДД напоминают участниками дорожного движения не только мерами административного воздействия, но и методом убеждения, а именно проводят в регионе социальную кампанию «За руль — с трезвой головой!», цель которой — предупредить возможные последствия пьяных поездок.
В городах и района области размещены баннеры, а водителям, в ходе проведения профилактических акций, вручаются карманные календари с соответствующим призывом.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем.