Наркоманов и алкоголиков в Новый год возьмут под особый контроль

Каждый месяц на конечные остановочные пункты городского общественного транспорта выезжают комиссии, в составе которых — наркополицейские, сотрудники ГИБДД и врачи Областного наркологического диспансера. В день проходят осмотр более 30 водителей автобусов и маршрутных такси. У них измеряется давление, проверяются зрачки, состояние кожных покровов. Также используются спецсредства, для проверки выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя. Но основной вердикт выносится только после проведения иммунохроматографического исследования биологических объектов (мочи). Именно этот метод может выявить наличие наркотиков в организме человека. За 9 месяцев уходящего года, общее количество медицинских освидетельствований на состояние опьянения превысило 6 тысяч человек. Из этого числа, на наркотики, были проверены более 4 тысяч водителей транспортных средств.