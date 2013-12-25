На Тульской — Республики появился светофор со «стрелкой»

«Я езжу по этому перекрестку по несколько раз в день последние лет 10. Заметил, что после обустройства на проезжей части островков безопасности (назовем это так) для пешеходов, ДТП происходят теперь здесь ежедневно и, бывает, даже не по одному разу за день. Ранее, ну, может раз в неделю или две я видел ДТП. Ну и реально — прямо проезжать там нормально, а вот осуществлять повороты стало совсем некомфортно, — рассказывает Don Miguel. — Кроме того, если ранее при ДТП остальные автомобили могли хоть как-то объехать стоящих, то теперь, с учетом этих немаленьких бордюров посередине, все движение парализуется. При этом я ни разу не видел пешеходов, пережидающих красный свет в середине проезжей части. Быть может не нужно там это нововведение? Каждый день же пробки из-за него».