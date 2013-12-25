На Тульской — Республики появился светофор со «стрелкой»

«Я езжу по этому перекрестку по несколько раз в день последние лет 10. Заметил, что после обустройства на проезжей части островков безопасности (назовем это так) для пешеходов, ДТП происходят теперь здесь ежедневно и, бывает, даже не по одному разу за день. Ранее, ну, может раз в неделю или две я видел ДТП. Ну и реально — прямо проезжать там нормально, а вот осуществлять повороты стало совсем некомфортно, — рассказывает Don Miguel. — Кроме того, если ранее при ДТП остальные автомобили могли хоть как-то объехать стоящих, то теперь, с учетом этих немаленьких бордюров посередине, все движение парализуется. При этом я ни разу не видел пешеходов, пережидающих красный свет в середине проезжей части. Быть может не нужно там это нововведение? Каждый день же пробки из-за него».
«Живу рядом, хожу каждый день, в день вижу там по несколько аварий. Аварии не из-за подиумов, а из-за водил, которые ездят, как попало. Поворачивают налево наобум по привычке с ходу с выездом на встречку, а не как учили в автошколе и по правилам с пересечением перекрестка. Не смотрят куда едут, несутся, торопятся», — не соглашается пользователь WFrost.
Отметим, что островки безопасности были построены в рамках реконструкции улицы Республики. Но, как оказалось, помимо неприятного «сюрприза», якобы провоцирующего аварии, в проекте есть и весьма приятный — новый светофор с поворотной секцией, который уже установлен на перекрестке, но еще не включен.
В пресс-службе ГИБДД Тюменской области пояснили, что по всей улице Республики от Пермякова до Мельникайте будут установлены новые светофоры. Это предусмотрено проектной документацией. На светофорных объектах на перекрестках Республики с улицами Мельникайте, Одесской и Тульской уже появились дополнительные секции («стрелки») для левых и правых поворотов. «Они должны сделать движение более удобным для водителей и увеличить пропускную способность улицы Республики», — отметили в ведомстве. Подрядчиком выступает ОАО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие».