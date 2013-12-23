Виновник массовой аварии получил 5,5 лет

Как установлено расследованием, 22 августа Шумилов на автомобиле BMW X5, в котором находилось трое его знакомых, выехал из Тобольска в Тюмень. Около 19 часов он на 55 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменском районе нарушил правила дорожного движения. Шумилов не выдержал дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля ВАЗ-21124 и столкнулся с ним. От удара иномарку вынесло на встречную полосу. Там она по касательной задела ГАЗ-27057 и в лобовую столкнулась с ВАЗ-21104, в котором находилось пять человек: водитель и тюменская семья из четырех человек — отец, мать и двое сыновей, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.