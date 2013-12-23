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Виновник массовой аварии получил 5,5 лет

23 декабря 2013, 13:42
В Тюмени 5,5 лет лишения свободы получил водитель BMW, который управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил аварию, унесшую жизнь четырех человек.

Сегодня Тюменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Тобольска Павла Шумилова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в значительном размере).

Как установлено расследованием, 22 августа Шумилов на автомобиле BMW X5, в котором находилось трое его знакомых, выехал из Тобольска в Тюмень. Около 19 часов он на 55 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменском районе нарушил правила дорожного движения. Шумилов не выдержал дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля ВАЗ-21124 и столкнулся с ним. От удара иномарку вынесло на встречную полосу. Там она по касательной задела ГАЗ-27057 и в лобовую столкнулась с ВАЗ-21104, в котором находилось пять человек: водитель и тюменская семья из четырех человек — отец, мать и двое сыновей, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

BMW перевернулся посередине проезжей части и загорелся, а ВАЗ-21104 отлетел на обочину.

В результате происшествия погибли четыре человека, находившиеся в ВАЗ-21104 (41-летний водитель и три пассажира — отец, мать и старший сын, соответственно в возрасте 40, 39 и 15 лет). В живых из того автомобиля остался только 10-летний мальчик, который получил тяжкие телесные повреждения. В настоящее время несовершеннолетний живет в семье крестного, с которым его отец дружил с детства.

Тяжкий вред здоровью был диагностирован и у двух пассажиров BMW (парень и девушка в возрасте 25 и 18 лет).

В ходе следствия установлено, что Шумилов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Кроме того, установлено, что ранее, Шумилов 15 апреля, находясь в Тюмени, незаконно приобрел для личного употребления наркотического средство массой 1,25 граммов, что является значительным размером.

Суд назначил Шумилову 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, суд взыскал с него в пользу родных погибшего водителя и мальчика, потерявшего свою семью в аварии, в счет компенсации морального вреда в общей сложности 2 550 тысяч рублей и 58,6 тысяч материальных расходов, а всего 2 608 тысяч рублей.

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