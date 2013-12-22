Тюменский рок жив: местная команда поедет покорять столичную сцену

«Тюменские чиновники говорят, что раскручивают тюменские группы и повышают их уровень. Куда они их раскручивают — от Республики до Холодильной? — удивляется идейный вдохновитель Pin Code Ник Рок-н-Ролл. — Я решил провести такой конкурс. Я уже второй день „плАчу“ — настолько то, что происходило на конкурсе, созвучно с „Белым котом“ (культовым тюменским рок-клубом). Фестиваль изначально некоммерческий — мы на этом деньги не заработаем. Споносоров не было, нам помогли как могли — я имею в виду дворец культуры „Строитель“. Я бы очень хотел, чтобы с Keep noise получилось так же, как с „Ночными снайперами“, которые выступали на фестивале-предшественнике Pin Code — „Сирин“ — в оригинальном составе. Конкурс состоялся, и все было (скажу это затертое слово) позитивно. Я люблю людей с творческим началом, а не клонов, и я увидел группы со своим лицом, увидел добросердечность и желание».