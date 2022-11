Тюменский рок жив: местная команда поедет покорять столичную сцену

Второе место досталось группе Keep it simple, ее наградили электрогитарой от магазина «Музыкальный арсенал». Приз им вручил известный тюменский артист и педагог, поэт и композитор Валерий Серебренников. «Я напросился вручить этот приз, потому что эта группа меня удивила своей слаженностью, органикой, композициями, пониманием формы, сменой ритма. Я был вдавлен в кресло, но… было только удивление. Музыкальной мысли, которая бы вдохновила, не было. Ребята, вы молодцы», — сказал Серебренников, обращаясь к группе Keep it simple.