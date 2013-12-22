Тюменский рок жив: местная команда поедет покорять столичную сцену

В декабре в Тюмени состоялся фестиваль независимой музыки Pin Code. Он стал одним из самых ярких музыкальных событий в Тюмени в уходящем году.
Первое место заняла тюменская рок-группа Keep noise, которая 18 января выступит в клубе Glastonberry pub в Москве — это награда победителю.
Второе место досталось группе Keep it simple, ее наградили электрогитарой от магазина «Музыкальный арсенал». Приз им вручил известный тюменский артист и педагог, поэт и композитор Валерий Серебренников. «Я напросился вручить этот приз, потому что эта группа меня удивила своей слаженностью, органикой, композициями, пониманием формы, сменой ритма. Я был вдавлен в кресло, но… было только удивление. Музыкальной мысли, которая бы вдохновила, не было. Ребята, вы молодцы», — сказал Серебренников, обращаясь к группе Keep it simple.
Третье место фестиваля разделили Georgia Vadi & Дядя Данил и группа «САМИ». Также им достался спецприз от компании «Трансмедиа». Она запускает проект, в котором будет рассказывать о творчестве тюменских музыкальных коллективов. Их клипы будут транслировать на 200 экранах нашего города — в общей сложности 84 тысячи раз. Первооткрывателем этого проекта станет команда, которой достался спецприз фестиваля Pin Code — Georgia Vadi & Дядя Данил.
За модель конкурса Ник Рок-н-Ролл принял Global Battle of the Bands — мировое живое музыкальное соревнование. Победители этого конкурса получают денежный приз и едут с гастролями на острова.
«Тюменские чиновники говорят, что раскручивают тюменские группы и повышают их уровень. Куда они их раскручивают — от Республики до Холодильной? — удивляется идейный вдохновитель Pin Code Ник Рок-н-Ролл. — Я решил провести такой конкурс. Я уже второй день „плАчу“ — настолько то, что происходило на конкурсе, созвучно с „Белым котом“ (культовым тюменским рок-клубом). Фестиваль изначально некоммерческий — мы на этом деньги не заработаем. Споносоров не было, нам помогли как могли — я имею в виду дворец культуры „Строитель“. Я бы очень хотел, чтобы с Keep noise получилось так же, как с „Ночными снайперами“, которые выступали на фестивале-предшественнике Pin Code — „Сирин“ — в оригинальном составе. Конкурс состоялся, и все было (скажу это затертое слово) позитивно. Я люблю людей с творческим началом, а не клонов, и я увидел группы со своим лицом, увидел добросердечность и желание».
Видео: Евгений Котов
Фото: Андрей Черных