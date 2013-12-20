Первый мороз: кто-то сегодня не завелся

Если ваш сосед по стоянке завелся, а вы нет, можно попросить у него «прикурить». Только при этом предварительно убедитесь, что свечи у вас в машине сухие. Провода для прикуривания всегда должны лежать в багажнике. Напоминаем, что сначала стоит соединить плюсовые клеммы аккумуляторов. При выключенном двигателе «донора» «минус» можно «накинуть» на двигатель, а не на ваш аккумулятор — так обеспечивается лучший контакт. При этом следует помнить о «заливании» свечей и о необходимости делать перерывы между попытками. Затем следует завести двигатель второй машины и дать поработать ей хотя бы несколько минут. Заглушив «донора», пробуйте завести свою машину.