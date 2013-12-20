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Первый мороз: кто-то сегодня не завелся

20 декабря 2013, 10:06
Сегодняшний утренний морозец стал неприятным сюрпризом для некоторых автомобилистов. Их машины отказались заводиться. Однако положительно на утренних пробках это не сказалось. Сервис «Яндекса» в девятом часу показывал 7 баллов.
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Тюмень

«Я поставила машину так, что она оказалась с краю — рядом никого нет. Наверное, ее сильно поддул ветер, и она подмерзла. Я ключ два раза попыталась повернуть, стартер еле крутит, вышла да и пошла на остановку», — рассказывает тюменка Евгения.

«И я не завелась. И кажется, все, что можно, в машине надорвала. Убила свою девочку», — добавляет другой водитель Елена.

Напомним, что после морозной ночи у аккумулятора заметно падает мощность, и он не способен с нужной скоростью раскрутить стартер. Возьмите себе на заметку, что хороший прогрев машины перед сном может помочь «батарейке» пережить холодную ночь. Что касается вариантов «заносить АКБ домой» или «иметь в арсенале запасную батарею», здесь все зависит только от ваших физических возможностей.

Если ваш сосед по стоянке завелся, а вы нет, можно попросить у него «прикурить». Только при этом предварительно убедитесь, что свечи у вас в машине сухие. Провода для прикуривания всегда должны лежать в багажнике. Напоминаем, что сначала стоит соединить плюсовые клеммы аккумуляторов. При выключенном двигателе «донора» «минус» можно «накинуть» на двигатель, а не на ваш аккумулятор — так обеспечивается лучший контакт. При этом следует помнить о «заливании» свечей и о необходимости делать перерывы между попытками. Затем следует завести двигатель второй машины и дать поработать ей хотя бы несколько минут. Заглушив «донора», пробуйте завести свою машину.

Если проводов для прикуривания под рукой не оказалось, можно попробовать старую, добрую буксировку. Помните, что машины с коробкой-«автоматом» вообще нежелательно заводить «с толкача». АКПП рассчитана на определенные ограничения скорости и расстояния перемещения на тросе. Обычно эти ограничения изложены в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Бессмысленно и опасно раскручивать стартер более 20 секунд. Если после трех попыток ваш автомобиль не проявил никаких признаков жизни, стоит несколько минут переждать, а затем попробовать снова. Если попыток десять не увенчались успехом, тратить силы уже бесполезно — вызывайте эвакуатор и буксируйте машину на сервис или в теплый гараж.

Отметим, что синоптики обещают морозы и завтра — до -22-26 градусов. Ночью температура воздуха вообще опустится до -29. Зато с понедельника Тюмень ждет потепление. Вплоть до Нового года погода будет радовать нас -5-13 градусами.

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