Интересные факты о городах — от пассажиров авиакомпании «ЮТэйр»

На конкурс поступило около 2,5 тысяч оригинальных сообщений от 400 участников. Рекордсменом по количеству стал участник из Перми, приславший 332 необычных факта. Наибольшее число сообщений пришло из Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска, Сургута, Тюмени, Самары, Иркутска, Казани, Омска, Магнитогорска, Перми, Мурманска.