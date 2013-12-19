Интересные факты о городах — от пассажиров авиакомпании «ЮТэйр»

Для участия требовалось прислать интересный и достоверный факт о любом городе маршрутной сети «ЮТэйр».
На конкурс поступило около 2,5 тысяч оригинальных сообщений от 400 участников. Рекордсменом по количеству стал участник из Перми, приславший 332 необычных факта. Наибольшее число сообщений пришло из Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска, Сургута, Тюмени, Самары, Иркутска, Казани, Омска, Магнитогорска, Перми, Мурманска.
Путем тайного голосования конкурсная комиссия выбрала восемь победителей:
— Черненко Анастасия Сергеевна, г. Ханты-Мансийск: «Клавиши Ханты-Мансийского органа изготовлены из кости мамонта»;
— Хайруллин Наиль Рафаилович, г. Салехард: «Коренные жители Ямала — ненцы собирают чум из 40 березовых шестов 60 оленьих шкур всего за полчаса»;
— Мастеркова Наталия Валентиновна, г. Москва: «В Будапеште находится 123 термальных источника — больше, чем в любом другом городе мира»;
— Яковлева Светлана Николаевна, г. Ярославль: «Иркутск равноудален от трех мировых океанов: Северного Ледовитого, Тихого и Индийского. Именно поэтому город называют «Серединой Земли»;
— Дутов Игорь Моисеевич, г. Новосибирск: «Под огромным куполом Новосибирского театра оперы и балета может полностью поместиться Московский Большой театр»;
— Чазов Александр Юрьевич, г. Пермь: «В Таллинне есть чесночный ресторан, где даже мороженое делают с чесноком»;
— Чернова Татьяна Леонидовна, г. Томск: «В Волгограде находится самый длинный жилой дом в мире, длина которого 1140 метров»;
— Абрамов Александр Иванович, г. Тверь: «Мурманск — единственный в мире город, откуда все поезда идут только на юг, а корабли только на север».
Все победители награждаются сертификатами на бесплатный перелет рейсами авиакомпании «ЮТэйр» туда-обратно по всей маршрутной сети компании эконом-классом.
Двенадцать финалистов конкурса будут награждены памятными подарками: Старостин Станислав Андреевич, Петрова Любовь Николаевна, Хисамутдинов Михаил Константинович, Баташев Николай Анатольевич, Арсланбаева Лиана Абузаровна, Лукина Светлана Юрьевна, Мурзина Алия Ильясовна, Федоров Андрей Владимирович, Красников Владимир Михайлович, Маловичко Любовь Васильевна, Юзефович Елена Викторовна, Дюпин Павел.
Авиакомпания планирует использовать самые оригинальные сообщения в своей рекламной кампании «Знаем, потому что летаем».
На фото — купальни в Будапеште