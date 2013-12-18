Тюменка кричала инспекторам: «Я вас проклинаю»

Что заставит тюменских родителей задуматься о безопасности детей при перевозке в автомобилях: штрафы в три тысячи рублей, которые до Нового года будут выписываться при выявлении нарушений правил перевозки детей повсеместно в усиленном режиме, профилактика с помощью «шоковых» роликов и фильмов, конкурсы малышей в детских креслах? Все эти методы применяются и будут применяться Госавтоинспекцией. Надо просто задуматься. Не о деньгах, не о благополучии, о жизни и здоровье собственного ребенка, который сегодня радуется жизни, а завтра может уже не будет ей радоваться, потому что родители немного сэкономили на детском автокресле.