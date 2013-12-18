Тюменка кричала инспекторам: «Я вас проклинаю»

Инспекторы специализированного батальона ДПС ГИБДД на этой неделе по утрам несут службу у тюменских детских садов, школ и детских поликлиник, контролируя безопасность перевозок детей. У детской поликлиники № 6 на улице Парфенова результаты рейда оказались особенно неутешительны — почти половина родителей, шесть из 14-ти, перевозили малышей без детских автокресел. На родителей малышей из детского сада № 113 на улице Ветеранов труда сегодня составлено восемь административных материалов за нарушение правил перевозки детей. По два нарушения выявлено у детских садов № 160, 134 и у школы № 43, двое родителей привезли детей без детских автокресел в детскую поликлинику № 1 на улице Газовиков, 6.
«В некоторых автомобилях имелись детские кресла, но дети не были в них пристегнуты: стояли как маленькие оловянные солдатики сзади, между передних сидений. Любой несильный удар может для таких пассажиров закончиться полетом вперед головой, в сторону лобового стекла», — говорят в пресс-службе ГИБДД.
Детей без кресел перевозят как папы, так и мамы. Причем женщины реагируют на замечания сотрудников ГИБДД весьма эмоционально: «Делать нечего, портить людям с утра настроение», «Мой ребенок, как хочу, так и вожу», а одна тюменка кричала на всю улицу «Я вас проклинаю», пока инспектор составлял на нее административный протокол за то, что она не бережет своего ребенка.
Начальник Госавтоинспекции Тюменской области Геннадий Лоточкин жестко спрашивает со своих подчиненных за выявление нарушений правил перевозки детей: «За безопасность детей на дорогах я буду требовать с вас ежедневно, пока вижу в городе детей, стоящих между креслами, высовывающихся в окно с переднего сиденья и сидящих на коленях у мам и бабушек на задних сиденьях».
При выборе детского кресла родители зачастую останавливаются на том, что подешевле, а не на том, что безопаснее и подходит их ребенку по весу и росту. Отсюда жалобы, что ребенок в зимней одежде не помещается в детское кресло. Самым безопасными автокреслами считаются те, что оборудованы креплением типа Isofix. Многие российские мамы и папы даже не слышали такого термина.
Мировая статистика: ежегодно на дорогах мира гибнет от 20 000 до 25 000 детей в возрасте до 15 лет. Подавляющее большинство случаев травмирования происходит из-за отсутствия детских удерживающих систем. При аварии детская удерживающая система снижает вероятность растяжения шейных позвонков на 90 % в возрасте до 2-х лет. Дети до 4-х лет и весом до 18 кг в 70% случаев оказываются более защищенными. При фронтальном столкновении 26% детей не получают серьезные травмы брюшной полости при перевозке в детских удерживающих системах. Перевозка в детских удерживающих системах в 96% случаев ДТП позволяет удерживать ребенка на месте.
«15 маленьких пассажиров в этом году погибли в дорожно-транспортных происшествиях в Тюменской области. Так много детей за последнее десятилетие мы еще не теряли. Большинство детей перевозились без детских удерживающих устройств, либо с использованием устройств, не соответствующих весу и росту ребенка», — отмечают в ГИБДД.
По рекомендации российского Центра испытаний «НАМИ» наиболее высокий уровень защиты дают корректно установленные детские удерживающие устройства:
Что заставит тюменских родителей задуматься о безопасности детей при перевозке в автомобилях: штрафы в три тысячи рублей, которые до Нового года будут выписываться при выявлении нарушений правил перевозки детей повсеместно в усиленном режиме, профилактика с помощью «шоковых» роликов и фильмов, конкурсы малышей в детских креслах? Все эти методы применяются и будут применяться Госавтоинспекцией. Надо просто задуматься. Не о деньгах, не о благополучии, о жизни и здоровье собственного ребенка, который сегодня радуется жизни, а завтра может уже не будет ей радоваться, потому что родители немного сэкономили на детском автокресле.