Отбивает аппетит: личинка в компоте и таракан на мясе

Как следует из письма Виктора Т., в октябре он отравился в ресторане «Семь пятниц», который находится на улице Максима Горького. Тюменец написал заявление в тюменское управление Роспотребнадзора с просьбой провести проверку ресторана. Как следует из ответа ведомства, «ресторан „Семь Пятниц“ не соответствует требованиям санитарных правил, а именно предприятием нарушаются требования в части устройства и содержания помещений, требования к оборудованию и инвентарю, требования к обработке сырья и производству продукции, требования к раздаче блюд, также установлено, что в предприятии не проводятся надлежащим образом мероприятия по борьбе с насекомыми». При этом пробы изготавливаемой продукции соответствуют требованиям санитарных правил.