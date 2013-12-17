Отбивает аппетит: личинка в компоте и таракан на мясе

Сразу с несколькими проблемами, связанными с общепитом и точками продажи продуктов, столкнулись пользователи NashGorod.ru. Так, Виктор Т. отравился в ресторане «Семь Пятниц», Рита Шашорина обнаружила на куске мяса на Центральном рынке таракана, а Елена Ермакова обнаружила в компоте, купленном на фудкорте в «Вояже», личинку.
Как следует из письма Виктора Т., в октябре он отравился в ресторане «Семь пятниц», который находится на улице Максима Горького. Тюменец написал заявление в тюменское управление Роспотребнадзора с просьбой провести проверку ресторана. Как следует из ответа ведомства, «ресторан „Семь Пятниц“ не соответствует требованиям санитарных правил, а именно предприятием нарушаются требования в части устройства и содержания помещений, требования к оборудованию и инвентарю, требования к обработке сырья и производству продукции, требования к раздаче блюд, также установлено, что в предприятии не проводятся надлежащим образом мероприятия по борьбе с насекомыми». При этом пробы изготавливаемой продукции соответствуют требованиям санитарных правил.
Рита Шашорина сообщает, что 13 декабря решила купить мяса на Центральном рынке. В одной из торговых точек она с ужасом обнаружила на куске мяса огромного таракана. «На мое замечание продавец ответила, что по всему рынку они кишат и никакая отрава не помогает. Мяса мне больше не хотелось, — замечает тюменка.
Елена Ермакова посетила новый торговый центр «Вояж», где решила перекусить в кафе «Восточный базар». Пользовательница NashGorod.ru пишет, что заказала там компот и обнаружила в нем личинку. «С претензией обратились к администратору кафе, — сообщает Елена, — который вежливо нам вернул деньги, даже не проверив и не посмотрев на личинку. Написали жалобу в Книге отзывов и предложений. Далее планируем обратиться в Роспотребнадзор для исключения подобных ситуаций с будущими посетителями».
NashGorod.ru отправил запрос в Роспотребнадзор с информацией об этих случаях и просьбой указать, какие меры будут приняты.