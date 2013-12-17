958 металлических гаражей пошли под снос

Так, на территории города по состоянию на 1 января 2013 года без разрешительных документов размещались 5333 металлических гаража, по состоянию на 1 ноября — уже 4375 гаражей. Тенденции к увеличению количества вновь установленных объектов не наблюдается.
Формирование планов демонтажа гаражей, а также выполнение работ по сносу организованы, в первую очередь, в отношении объектов, расположенных вблизи школ и детских садов, на дворовых территориях, планируемых к благоустройству, на участках, где запланированы строительство, реконструкция или капремонт объектов улично-дорожной сети и инженерных сетей, на территориях в границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и так далее. Важную роль играют и обращения физических и юридических лиц.
«Проведение мероприятий по освобождению всей территории города от металлических гаражей в сжатые сроки может вызвать недовольство населения, обусловленное тем, что сносятся гаражи на дворовых территориях, на которых работы по благоустройству в плановом порядке в ближайшее время не предвидятся, а состояние дворовых территорий не позволяет обеспечивать хранение транспортных средств», — говорится в сопроводительных документах.
И тем не менее, снос металлических гаражей осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города Тюмени от 16.01.2012 № 1-пк «Об утверждении Порядка выявления и сноса (демонтажа) самовольно установленных металлических гаражей, погребов, контейнеров на территории города Тюмени». В соответствии с ним демонтаж металлических гаражей обеспечивается выявленным владельцем в добровольном порядке. В случае неисполнения собственником гаража действий по его сносу, территориальный орган обращается с исковым заявлением о принудительном сносе металлического гаража в суд.
В случае неисполнения судебного решения, территориальный орган осуществляет мероприятия по принудительному сносу с последующим взысканием в судебном порядке с владельца металлического гаража понесенных затрат.
В случае неустановления лица, самовольно установившего металлический гараж, для обращения в суд составляется исковое заявление о признании объекта бесхозяйной вещью и обращении его в муниципальную собственность.
С 1 января по 1 ноября в суды было подано 35 исковых заявлений. 5 из них рассмотрены, требования удовлетворены в полном объеме. Остальные 30 исковых заявлений будут рассмотрены с учетом сроков, установленных гражданско-процессуальным законодательством, ориентировочно в конце января 2014 года.
Всего в 2011 году в Тюмени было 6422 гаража, подлежащих сносу, в 2012 — 5333, в 2013 — 4375. Количество снесенных гаражей в 2011 году составило 954 единицы, в 2012 — 1089, в 2013 — 958. До конца этого года планируется демонтировать еще 47 объектов.