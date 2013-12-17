958 металлических гаражей пошли под снос

Формирование планов демонтажа гаражей, а также выполнение работ по сносу организованы, в первую очередь, в отношении объектов, расположенных вблизи школ и детских садов, на дворовых территориях, планируемых к благоустройству, на участках, где запланированы строительство, реконструкция или капремонт объектов улично-дорожной сети и инженерных сетей, на территориях в границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и так далее. Важную роль играют и обращения физических и юридических лиц.