На фестивале Мацуева зрители не отпускали музыкантов со сцены

Денис приезжает в Тюмень уже не первый раз, его всегда ждут, его фестиваль — это всегда праздник. «Здесь настолько тепло, и несмотря на то, что на улице минус, царит буйная творческая атмосфера» — рассказал Денис Мацуев.
«Для меня и для музыкантов, приехавших в Тюмень, это возможность встретиться, потому что все мы разбросаны по всему миру, много гастролируем, но вот эти три сумасшедших, в хорошем смысле слова, дня настолько объединяют, дают такой импульс и вдохновение к будущим выступлениям», — отметил музыкант.
Открывал фестиваль Государственный симфонический оркестр республики Татарстан. Художественный руководитель и главный дирижер — Александр Сладковский. Оркестр исполнил знаменитую увертюру Людвига Ван Бетховена к трагедии В. Гёте «Эгмонт».
Далее на сцену выходили и играли вместе с оркестром солисты: Анастасия Кобекина (виолончель), Алексей Огринчук (гобой), Сергей Крылов (скрипка) и самая маленькая участница концерта Варвара Кутузова (фортепиано). Самое удивительное, что она даже не доставала до педали рояля, но это не помешало ей исполнить концерт для фортепиано блестяще, техника исполнения поразила всех. Зрители очень долго не отпускали аплодисментами как юных, так и взрослых исполнителей.
Денис сильно хвалил своих юных музыкантов. «Когда играют эти уникальные искорки, у меня полное ощущение, что это выступает какой-то большой знаменитый артист, — сказал Мацуев. — Детско-юношеские музыкальные конкурсы — это совершенно другая атмосфера, это химия, это кипение».
Также Денис отметил, что несмотря ни на что наша русская фортепианная школа имеет уникальное будущее. По его словам, не во всех специальностях у нас хорошо, но за пианистов можно не беспокоиться.
Музыкант выразил благодарность директору Тюменской филармонии Михаилу Бирману за неоднократную организацию фестивалей и Владимиру Якушеву за понимание того, что культура и классическая музыка являются абсолютной гордостью наравне с нашими недрами, которые есть в Тюменской области.
Мацуев и зрители
«Я всегда говорил и всегда буду говорить, что наша публика для меня более ценная», — выразил свою точку зрения Денис Мацуев.
Действительно, в Тюмени ждут фестивали Дениса и его концерты «Денис Мацуев и друзья». Зрители после его выступлений могут аплодировать 10 минут и кричать «Браво!», и этот раз не стал исключением.
«Меня родители научили относиться к любому появлению на сцене, как к большому празднику, и это чувство у меня с шести лет, когда я сыграл свой первый концерт. И оно меня не покидает, слава богу, потому что я считаю, что это залог общего дела. Наше дело — это контакт с публикой», — отметил Мацуев.
В конце первого дня фестиваля оркестр сыграл свой коронный номер — «Стан Тамерлана» Александра Чайковского (не имеет отношения к Петру Ильичу Чайковскому).
Этот концерт был наполнен драматизмом и мастерством, которое выражалось в единении всех артистов. Чувствовалось «общее дыхание».
Фестиваль — это сложная работа, как и в исполнении, так и в организации. Но зрители этого не увидели, для них концерт стал настоящим праздником.
Ольга Кизерова