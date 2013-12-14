На фестивале Мацуева зрители не отпускали музыкантов со сцены

«Меня родители научили относиться к любому появлению на сцене, как к большому празднику, и это чувство у меня с шести лет, когда я сыграл свой первый концерт. И оно меня не покидает, слава богу, потому что я считаю, что это залог общего дела. Наше дело — это контакт с публикой», — отметил Мацуев.