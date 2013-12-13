Молодой лес залили нечистотами и завалили мусором — легально

«Примерно полтора месяца назад этот лес начали превращать в свалку. Мусор сюда привозят грузовиками, а вонючую жижу выливают из ассенизаторских машин. Зачем устраивать беспредел в лесу? — возмущается Вячеслав. — Здесь обитают животные и птицы: лоси, лисицы, я даже видел медведя. На озеро Большое Аракчино недалеко отсюда прилетали лебеди, аисты, утки. Из-за соседства со свалкой им придется мигрировать. Тем более летом, когда мусор будут жечь. Ядовитый дым явно не пойдет на пользу людям близлежащих поселков и животным».