Молодой лес залили нечистотами и завалили мусором — легально

«Примерно полтора месяца назад этот лес начали превращать в свалку. Мусор сюда привозят грузовиками, а вонючую жижу выливают из ассенизаторских машин. Зачем устраивать беспредел в лесу? — возмущается Вячеслав. — Здесь обитают животные и птицы: лоси, лисицы, я даже видел медведя. На озеро Большое Аракчино недалеко отсюда прилетали лебеди, аисты, утки. Из-за соседства со свалкой им придется мигрировать. Тем более летом, когда мусор будут жечь. Ядовитый дым явно не пойдет на пользу людям близлежащих поселков и животным».
Жители ТСЖ «Аракчино», которое находится в нескольких километрах отсюда, встали на защиту леса.
Инициативная группа жителей поселения ходила к главе администрации Нижнетавдинского района Владимиру Семенову, чиновник тогда ответил, что не знал о свалке.
Спустя некоторое время на подъезде к ней появились указатели с надписью ТБО.
Также 6 ноября 2013 года жители Аракчино написали обращения в областную прокуратуру, администрацию Нижнетавдинского района, областной департамент недропользования и экологии, но ответа от ведомств до сих пор нет.
В обращении они говорят, что свалка ухудшит санитарно-экологические показатели этой местности; она может стать причиной пожаров; место свалки находится на территории водосбора целой системы озер — Большое Аракчино, Боглянское, Большое Тарманское и других, меньшего размера.
«За счет жителей ТСЖ была сделана дорога, которой теперь активно пользуются мусоровозы и уже „убили“ ее, — сокрушается Вячеслав. — Из-за этого мы уже несколько раз попали в ДТП».
В областном департаменте недропользования и экологии NashGorod.ru сообщили, что земельный участок, на котором находится свалка, предоставлен администрацией Нижнетавдинского района для строительства полигона ТБО. Особо охраняемых природных территорий на этой территории нет.
Однако если это место является официальным полигоном ТБО, то здесь из его атрибутов — только указатели «ТБО». На действующем же полигоне ТБО, согласно правилам его устройства и содержания, должны быть вырыты траншеи, установлены ограждения и многое другое. Пока что мусор и помои вываливаются просто в овраг.
Руководитель управления Росприроднадзора по Тюменской области Мария Мартынчук в беседе с корреспондентом предположила, что новое место выделили, чтобы ликвидировать другую, несанкционированную свалку рядом с Тюнево. «Конкретно об этой свалке я не знаю, но если место выделено официально, надо определить, кто эксплуатирующая организация. Она должна подготовить территорию», — считает руководитель управления.
На вопрос, кто наказывает за такие нарушения, Мария Ивановна ответила, что, когда земля выделена, привлечь к ответственности за нарушение норм эксплуатации сложно, скорее всего, жителям поселка нужно обратиться в Роспотребнадзор.
Безусловно, жители соседних населенных пунктов хотят, чтобы полигона твердых бытовых отходов в этом месте вообще не было, но неизвестно, пойдет ли им навстречу районная администрация. Как минимум, нужно, чтобы полигон обустроили надлежащим образом, чтобы максимально уменьшить вред, наносимый природе. Пока ситуация плачевна, и между красивейшими соснами продолжает течь помойная река с мусорными берегами.