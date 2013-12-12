Хронология олимпийского огня

В 11:00 на тюменском железнодорожном вокзале можно было увидеть журналистов из всех СМИ Тюмени. Именно там первый тюменский факелоносец и по совместительству глава администрации города Александр Моор встречал олимпийский огонь, который прибыл на первый путь в специальном железнодорожном составе. На перроне дежурили не только журналисты (самые отчаянные из которых в прямом смысле ложились на рельсы, чтобы красочнее снять прибытие поезда), но и волонтеры олимпиады, а также школьники. Последние были крайне удивлены и немного расстроены, когда из вагона поезда вынесли не пылающий огонь, а несколько специальных колб, в которых и находилось олимпийское пламя.