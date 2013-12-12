Хронология олимпийского огня

Детский праздник
Первые желающие прикоснуться взглядом к символу олимпийских игр стали появляться на улицах города за час, до того как первый факелоносец начал свой 200-метровый забег. Ими стали школьники, которые были замечены на тротуаре улицы Первомайская уже в 10:30. Нетрудно догадаться, что детей сопровождали их учителя, и появление юных ценителей спорта носило заранее запланированный характер.
В 11:00 на тюменском железнодорожном вокзале можно было увидеть журналистов из всех СМИ Тюмени. Именно там первый тюменский факелоносец и по совместительству глава администрации города Александр Моор встречал олимпийский огонь, который прибыл на первый путь в специальном железнодорожном составе. На перроне дежурили не только журналисты (самые отчаянные из которых в прямом смысле ложились на рельсы, чтобы красочнее снять прибытие поезда), но и волонтеры олимпиады, а также школьники. Последние были крайне удивлены и немного расстроены, когда из вагона поезда вынесли не пылающий огонь, а несколько специальных колб, в которых и находилось олимпийское пламя.
Разочарование их было недолгим, ведь спустя пару минут на сцене, размещенной в здание железнодорожного вокзала, первый факел заполыхал олимпийским пламенем. После этого кортеж, состоящий из полицейских машин, «автомобилей настроения» с символикой спонсоров эстафеты и факелоносца, окруженного «карманом» из охраны двинулся по перекрытой улице Первомайской.
По обе стороны дороги кортеж приветствовали жители города, подавляющее число которых к тому моменту составляли школьники и студенты, направленные с мест учебы. Нельзя сказать, что дети и подростки выглядели замученными — многие из них громко смеялись, выкрикивали речевки и радостно приветствовали олимпийский огонь. Тем временем факел следовал по направлению к Челюскинцеву мосту. Огонь передавали друг другу заслуженные мастера спорта в разных дисциплинах и другие известные люди Тюмени.
Одним из самых зрелищных моментов тюменской эстафеты стало пронесение огня по набережной Туры. Ранее сообщалось, что факел будет переправлять по ледяному покрову, но из-за его недостаточной прочности от этой затеи было решено отказаться. Тем не менее, олимпийский огонь перемещался по нижнему ярусу набережной на необычных средствах передвижения: снегоход, собачья упряжка. Факелоносцы были на коньках, почти обнаженными, мужественно управляющие снегоходами одной левой рукой. Восторженные школьники находились на втором ярусе набережной.
Почти без пробок
После нестандартного передвижения олимпийский огонь двинулся по направлению к ТюмГАСУ. На центральных улицах города можно было наблюдать интересную картину, которая сохранялась на протяжении всего дня: те участки дорог, которые или еще не были перекрыты или уже были открыты для транспорта, оставались почти пустыми — автомобилей было значительном меньше, чем в любые другие будние дни. По всей видимости, опасаясь пробок, жители нашего города решили отказаться от личного транспорта. Автобусы перемещались и по перекрытым участкам улиц, помимо тех моментов, когда поблизости находился олимпийский кортеж.
«У вас удачно решили вопрос с транспортом — автомобили перемещаются до последнего, работают регулировщики. В некоторых городах было не так — вообще перекрывали весь город полностью», — делится своим наблюдением Валерия Рыбчинская из кортежа Volkswagen, который помог корреспонденту портала Nashgorod.ru оперативно перемещаться по городу в день эстафеты. Кортеж, состоящий из автомобилей этой известной марки, преодолеет более 20 000 километров по российским дорогам.
Первая пробка, возникшая из-за эстафеты олимпиады, была замечена на улице Широтной, когда движение автомобилей по направлению от улицы Федюнинского к улице Республика было остановлено для прохождения по данному отрезку факелоносцев. В это же время, на мосту через железную дорогу по улице Мельникайте привычных пробок не было, и транспорт передвигался свободно.
У Запашного замечательное настроение
В корпусе ТюмГУ по адресу ул. Республики, 9 расположился центр подготовки факелоносцев, откуда их на специальном автобусе доставляли на точки, с которых они должны были начинать свой забег. В этом центре они заполняли необходимые бумаги, переодавались и проходили инструктаж.
Несомненно, самый большой интерес студентов ТюмГУ привлек к себе известный укротитель тигров Эдгард Запашный, который стал приглашенным гостем эстафеты в Тюмени. Волонтеры всячески пытались сделать нахождение Эдгарда в центре подготовки спокойным и приятным, постоянно спрашивая дрессировщика о том, как у него настроение. С каждым очередным вопросом напор в его голосе становился все ощутимее и смысл слово «замечательно» приобретал неожиданный окрас.
Может быть, такие интонации привычны для известного дрессировщика, ведь с журналистами он общался вполне охотно, отвечая на любые вопросы. В беседе с одной из них он признался, что на его выбор были представлены три города — Казань, Омск и Тюмень, но он выбрал последний вариант, потому что очень любит наш город. Его брат Аскольд Запашный предпочел Омск и несколькими днями ранее преодолел свой участок эстафеты в этом городе.
«Российаааааааа!!!!!!»
Заключительный этап олимпийской эстафеты в нашем городе начался в 15:38 у дома по адресу Пермякова, 83. На этом отрезке школьников и студентов не наблюдалось, что нельзя сказать о взрослом местном населении. Граждане, которые решили увидеть олимпийский огонь по собственному желанию, заметно отличались от своих предыдущих «коллег»: их речевки были не такими слаженными и отчеканенными, но в криках «Росссийааа!!!» и «Тюмень — форева!» искренности было, пожалуй, больше.
Факелоносцами на этом участке стали мастер спорта по лыжным гонкам Николай Аржилов 1937 года рождения, паралимпийская чемпионка Любовь Васильева и знаменитая биатлонистка Альбина Ахатова.
На улице Республики стало больше молодежи, к ним присоединились пенсионеры со своими маленькими внуками и внучками. На улице темнело, и эстафета близилась к своему завершению.
Полчаса рекламы
К 18:00 на площади 400-летия Тюмени находилось большое количество жителей города всех возрастов. У центрального входа в Тюменский драматический театр была выстроена большая сцена, на которой находился не менее объемный плазменный экран. На нем крутились ролики об олимпийской эстафете, приветствие космонавтов и другие видео на известную тему. Недалеко от новогодней елкой расположился надувной шатёр, где людям выдавалась кока-кола.
До прибытия на сцену последнего тюменского факелоносца губернатора Якушева оставалось полчаса, а собравшимся жителям города предлагалась посмотреть на хореографические номера от спонсоров эстафеты компании «Ингосстрах» и «Coca-Cola». Стоит отметить явно затянувшийся рекламный речитатив от одного из сотрудников последней компании, который призывал тюменцев скандировать их рекламный слоган «Вливайся!».
Но всему есть свой конец, и на подмостках сцены появился Владимир Якушев, который без лишних слов зажег огонь в тюменской олимпийской чаше. Это событие ознаменовало собой официальное завершение тюменского этапа олимпийской эстафеты Сочи-2014. Следующим этапом на пути олимпийского огня станет город Тобольск, и портал Nashgorod.ru продолжит держать своих читателей в курсе его перемещений по Тюменской области.
Виталий Беспалов
Фото Виталия Беспалова, Елены Яичниковой и Ирины Королевой
Видео Евгения Потрепалова и Евгения Котова