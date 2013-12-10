Наркоман, разбивший около десятка машин, отправился под суд

По дороге, на улице Авторемонтной, 49, он не справился с управлением, задел Ford Fiesta и улетел в кювет. Бузолин предложил водителю Ford устранить повреждения иномарки без вызова сотрудников ДПС. Тот посадил Бузолина в свой автомобиль и поехал в больницу на процедуры, полагая, что он за это время по телефону сможет решить финансовый вопрос, связанный с ремонтом. Но Бузолин решить данный вопрос не смог. В связи с этим водитель Ford вернулся с ним обратно на место аварии, чтобы вызвать инспекторов ДПС. Но сотрудники ДПС уже были там.