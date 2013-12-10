Наркоман, разбивший около десятка машин, отправился под суд

В Тюмени под суд отправился мужчина, который в состоянии наркотического опьянения угнал из автосервиса BMW, совершил на нем ДТП и при задержании оказал сопротивление полицейским.
Прокуратура Калининского округа направила в суд уголовное дело в отношении 30-летнего Геннадия Бузолина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 (угон) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Как установлено расследованием, Бузолин ранее работал в одном из тюменских автосервисов, куда продолжал заходить и после своего увольнения, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры. Так, ранним утром 3 сентября 2013 года мужчина, находясь в автосервисе в состоянии наркотического опьянения, угнал автомобиль BMW X5, чтобы покататься на нем.
По дороге, на улице Авторемонтной, 49, он не справился с управлением, задел Ford Fiesta и улетел в кювет. Бузолин предложил водителю Ford устранить повреждения иномарки без вызова сотрудников ДПС. Тот посадил Бузолина в свой автомобиль и поехал в больницу на процедуры, полагая, что он за это время по телефону сможет решить финансовый вопрос, связанный с ремонтом. Но Бузолин решить данный вопрос не смог. В связи с этим водитель Ford вернулся с ним обратно на место аварии, чтобы вызвать инспекторов ДПС. Но сотрудники ДПС уже были там.
Нарушитель, воспользовавшись моментом, сбежал с места происшествия. Полицейские сели в служебный автомобиль и на улице Курортной увидели беглеца. Бузолин с ножом в руках пошел на полицейских. После того как инспекторам удалось обезвредить злоумышленника, он ударил ногой в грудь одного из инспекторов и нанес ему не менее трех ударов по голове. Между тем, полицейские смогли преодолеть оказываемое сопротивление и надели на Бузолина наручники.
Напомним, что перед тем как столкнуться с автомобилем Ford, наркоман разбил на Московском тракте около десяти автомобилей. На угнанном BMW он поочередно протаранил несколько припаркованных машины, после чего скрылся.
Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.
Фото Евгения Мыцая, пользователя Nashgorod.ru Антуана Эго и пресс-службы ГИБДД