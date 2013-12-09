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Мосты на Челюскинцев и Дамбовской: начались первые работы

9 декабря 2013, 12:32
Информацию об итогах дорожного строительства в Тюменской области за 11 месяцев 2013 год и планах на 2014 год на прошедшем заседании рабочей группы проекта «Дороги «Единой России» озвучил начальник управления транспорта и дорожного хозяйства Главного управления строительства Тюменской области Хайдар Сагитуллин.
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Тюмень

Он сообщил, что на финансирование плановых дорожных работ на 2013 год были предусмотрены бюджетные средства в размере 12 445 382 тысяч рублей, в том числе за счет средств дорожного фонда — 3 799 385 тысяч рублей. Фактическое финансирование на 25 ноября составило 8 795 740 тысяч рублей, или 70,7%, в том числе за счет дорожного фонда — 3 421 215 тысяч рублей.

Хайдар Сагитуллин пояснил, что выполнение плана дорожных работ осуществляется в разрезе нескольких задач.

Первая — это содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и сооружений на них.

Здесь предусмотрено содержание 8 837 километров дорог, 420 мостов, почти 333 километров освещения дорог, мостов и путепроводов. Также выполняются работы по устройству и содержанию 572 километров автозимников, 4 ледовых и паромных переправ на отдаленных труднодоступных территориях. «На эти цели у нас предусмотрено 1 073 055 тысяч рублей. Финансирование составило 820 499 тысяч рублей», — доложил представитель ГУСа.

Вторая задача — капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и сооружений на них.

В 2013 году планируется отремонтировать 48 объектов. В том числе 181,704 километр автомобильных дорог, 724 погонных метра искусственных сооружений. На эти цели предусмотрено 2 470 777 тысяч рублей. На 25 ноября финансирование составило 2 393 734 тысячи рублей. В том числе за счет дорожного фонда — 2 177 053 тысячи рублей. По состоянию на 25 ноября завершены работы на 46 объектах — это 95% плана. В нормативное состояние приведены 182 километра дорог, 651 погонный метр двух искусственных сооружений.

Третья задача — мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. Здесь было запланировано 10 244 тысяч рублей. Финансирование составило 7 758 тысяч.

Четвертая задача — это строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и сооружений на них.

Финансирование составило 5 540 204 тысячи рублей, а изначально запланировано было 8 786 958 тысяч рублей. «В 2013 году у нас должно быть построено и реконструировано 32 километра автодорог и 3 мостовых сооружения протяженностью 663 погонных метра», — отметил спикер.

На экспертизу проектной документации запланировано 104 347 тысяч рублей. Финансирование же составило 33 543 тысячи рублей. Так, по проектной документации реконструкции моста через Туру в створе улицы Челюскинцев получено положительное заключение государственной экспертизы. В настоящее время на объекте ведутся работы по землеотводу. Строительно-монтажные работы планируются на 2014 и последующий годы.

По объекту реконструкции улицы Мельникайте, район улицы Хабаровской, с мостовым переходом через Туру находится на стадии повторного получения заключения экспертизы. «Также получены спецусловия для технически сложных работ по мостовому переходу через Туру и транспортной развязке в районе улицы Дамбовской. Проектная документация корректируется, ведутся работы по землеотводу», — добавил Хайдар Сагитуллин.

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