Мосты на Челюскинцев и Дамбовской: начались первые работы

Он сообщил, что на финансирование плановых дорожных работ на 2013 год были предусмотрены бюджетные средства в размере 12 445 382 тысяч рублей, в том числе за счет средств дорожного фонда — 3 799 385 тысяч рублей. Фактическое финансирование на 25 ноября составило 8 795 740 тысяч рублей, или 70,7%, в том числе за счет дорожного фонда — 3 421 215 тысяч рублей.