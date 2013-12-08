Сбившему инспектора «лишенцу» грозит до 10 лет тюрьмы

Еще одна нашумевшая история получила свое продолжение. В Тюмени будут судить водителя, который, имея липовые права и удостоверение помощника прокурора, сбил инспектора ДПС с целью скрыться и избежать наказания.
Прокуратура Центрального округа направила в суд уголовное дело в отношении 21-летнего Юрия Горбунова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 327 (использование заведомо подложного документа) и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, расследованием было установлено, что в марте 2012 года Горбунов в Свердловской области был лишен водительских прав за езду в нетрезвом состоянии, в связи с чем купил себе поддельные водительские права. В октябре 2012 года молодого человека на автомобиле Toyota Camry в Тюмени остановил инспектор ДПС, который и выяснил, что он разъезжает по фальшивым правам. Водитель в декабре того же года был осужден по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) к штрафу в размере 5 тысяч рублей.
Чтобы без проблем с правоохранительными органами управлять иномаркой, Горбунов в 2013 году через интернет приобрел удостоверение помощника прокурора Московской области по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. Об этом стало известно правоохранительным органам.
25 октября инспектор ДПС на улице Малыгина, увидев Toyota Camry, жезлом подал знак об остановке транспортного средства. Однако молодой человек проехал мимо. После непродолжительного преследования водитель все же остановился у перекрестка улиц Малыгина и Шиллера. На требование инспектора предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства Горбунов представил удостоверение помощника прокурора Московской области. На повторные требования предъявить документы на право управления транспортным средством молодой человек отреагировал применением насилия в отношении полицейского. Он сбил инспектора и попытался скрыться, чтобы избежать наказания. В ходе преследования Горбунов допустил столкновение с бордюром, после чего покинул автомобиль и побежал по дворам улицы Мориса Тореза, где забросил прокурорское удостоверение на крышу одного из частных домов. Сотрудники полиции догнали правонарушителя и нашли удостоверение. При проверке выяснилось, что оно поддельное.
Инспектор ДПС по счастливой случайности от удара иномарки серьезно не пострадал, ему был причинен легкий вред здоровью.
Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.
Для сведения: санкция ч. 2 ст. 318 УК РФ, наиболее тяжкой из предъявленных Горбунову, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.