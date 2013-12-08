Сбившему инспектора «лишенцу» грозит до 10 лет тюрьмы

25 октября инспектор ДПС на улице Малыгина, увидев Toyota Camry, жезлом подал знак об остановке транспортного средства. Однако молодой человек проехал мимо. После непродолжительного преследования водитель все же остановился у перекрестка улиц Малыгина и Шиллера. На требование инспектора предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства Горбунов представил удостоверение помощника прокурора Московской области. На повторные требования предъявить документы на право управления транспортным средством молодой человек отреагировал применением насилия в отношении полицейского. Он сбил инспектора и попытался скрыться, чтобы избежать наказания. В ходе преследования Горбунов допустил столкновение с бордюром, после чего покинул автомобиль и побежал по дворам улицы Мориса Тореза, где забросил прокурорское удостоверение на крышу одного из частных домов. Сотрудники полиции догнали правонарушителя и нашли удостоверение. При проверке выяснилось, что оно поддельное.