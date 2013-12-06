Выбираем «Людей года» Тюмени

Город — это не только здания, памятники, водоемы, дороги. Это люди, от которых зависит качество жизни. Политики и поэты, волонтеры и бизнесмены, художники и врачи. Мы предлагаем вам решить, кто из тюменцев в этом году особенно ярко проявил себя в жизни города и достоин звания «Человек года». Выбирать и голосовать будем по номинациям. А по результатам составим самый народный рейтинг «Людей года» в Тюмени. Присоединяйтесь!