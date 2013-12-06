Выбираем «Людей года» Тюмени

Город — это не только здания, памятники, водоемы, дороги. Это люди, от которых зависит качество жизни. Политики и поэты, волонтеры и бизнесмены, художники и врачи. Мы предлагаем вам решить, кто из тюменцев в этом году особенно ярко проявил себя в жизни города и достоин звания «Человек года». Выбирать и голосовать будем по номинациям. А по результатам составим самый народный рейтинг «Людей года» в Тюмени. Присоединяйтесь!
NashGorod.ru решил устроить серьезный конкурс и выбрать самых интересных, влиятельных, обсуждаемых людей года.
Условия конкурса просты: в комментариях к этой новости вы предлагаете кандидатов в следующих номинациях: «Политик года», «Чиновник года», «Предприниматель года», «Застройщик года», «Автодилер года», «Общественный активист года», «Спортсмен года», «Педагог года», «Врач года», «Человек искусства года», «Защитник года» (лучший сотрудник МВД или МЧС),«Акула пера года» (лучший журналист или блогер), «Юный герой года» (специальная номинация для детей от 0 до 18 лет). На конкурс будут приниматься только те заявки, в которых точно и четко будет указано, за какие достижения в 2013 году номинируется данный кандидат на звание.
16 декабря организаторы конкурса составят шорт-лист претендентов, и на портале NashGorod.ru будет запущено открытое голосование. Итоги конкурса мы подведем 23 декабря, объявив победителей в каждой номинации. А «Человеком года» станет тот из лидеров, кто наберет наибольшее количество голосов.
Ждем от вас активного участия в конкурсе — ведь только сами горожане могут определить, кто на самом деле делает жизнь в Тюмени лучше, интереснее, справедливее.