В новой листовке — фамилия и фотография «маньяка с Широтной»

В сети появилась новая ориентировка на мужчину, который может быть причастен к нападениям на детей в Тюмени, в частности, в покушении на убийство 15-летнего Никиты. В листовке не только указываются приметы подозреваемого, но и называется его фамилия, а вместо составленного со слов потерпевших изображения — обычная фотография.
В ориентировке говорится, что разыскивается Завьялов Александр Валерьевич 1977 года рождения, уроженец Киргизии. Сообщается также, что он имел временную регистрацию по адресу ул. Широтная, 59а.
В пресс-службе УМВД по г. Тюмени подтвердили подлинность данной ориентировки, отметив, что информация о том, что именно человек по имени Александр Завьялов совершил указанные преступления, отрабатывается в качестве одной из версий.
Между тем, пресс-служба УМВД по Тюменской области накануне вечером сообщила, что раскрытием преступления, совершенного на улице Широтной 25 ноября, занимаются наиболее опытные оперативные сотрудники областного главка. По подозрению в нападении на школьника было задержано несколько человек, их причастность в настоящее время отрабатывается.
Напомним, что в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30, п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ и ч.3 ст.162 УК РФ. Они объединены в одно производство. Кроме покушения на жизнь Никиты, разыскиваемый подозревается в незаконном проникновении в квартиру 8-летнего школьника: не найдя ничего ценного дома у мальчика, мужчина скрылся, пригрозив ребенку расправой в случае, если он кому-то расскажет о незваном госте. Как сообщалось ранее, следователям переданы материалы о еще двух похожих случаях — неизвестный мужчина пытался попасть в квартиры к девочкам, однако пока сложно говорить, что это все тот же человек с фоторобота: некоторые существенные детали в описании возможного преступника не совпадают.
На днях в распоряжении тюменских СМИ появилась информация о еще одном раненом подростке. Нападение произошло 3 декабря на улице Мориса Тореза. Мальчик в настоящее время в больнице, возбуждено уголовное дело, однако полицейские и следователи не связывают данное происшествие с нападением на Никиту и другими возможными случаями в Восточном микрорайоне.