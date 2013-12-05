«Жемчужина Сибири» примет второй этап Кубка России по биатлону

По предварительным данным, участие в соревнованиях примут более 100 спортсменок из 15 регионов страны, в том числе, тюменские биатлонистки, сообщили в областном центре спортивной подготовки.
Программа соревнований:
5 декабря
11.50 — спринт (женщины)
13.00 — спринт (юниорки)
7 декабря
11.50 — спринт (женщины)
13.00 — спринт (юниорки)
8 декабря
11.50 — эстафета (женщины)
12.45 — эстафета (юниорки)
Вход для зрителей свободный.
Гонки второго этапа Кубка России среди мужчин и юниоров пройдут в эти же сроки в биатлонном центре им А. Тихонова в селе Уват.