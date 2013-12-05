nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Жемчужина Сибири» примет второй этап Кубка России по биатлону

5 декабря 2013, 08:52
Второй этап Кубка России и всероссийские соревнования по биатлону среди женщин и юниорок пройдут в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» (Тюменский район, д. Мичурино) с 5 по 8 декабря.
Сюжет
Тюмень

По предварительным данным, участие в соревнованиях примут более 100 спортсменок из 15 регионов страны, в том числе, тюменские биатлонистки, сообщили в областном центре спортивной подготовки.

Программа соревнований:

5 декабря

11.50 — спринт (женщины)

13.00 — спринт (юниорки)

7 декабря

11.50 — спринт (женщины)

13.00 — спринт (юниорки)

8 декабря

11.50 — эстафета (женщины)

12.45 — эстафета (юниорки)

Вход для зрителей свободный.

Гонки второго этапа Кубка России среди мужчин и юниоров пройдут в эти же сроки в биатлонном центре им А. Тихонова в селе Уват.

#Новости#Биатлон#Тюмень#Таня#Спорт
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25