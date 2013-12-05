В акции «Заплети косу, скоси цену!» могут участвовать все желающие. В зачет принимаются: косы и косички на голове; косы и косички на бороде; дреды и афрокосички; парик Снегурочки с кокошником; накладные косы из 2-х веревок, 3-х шарфов, 3-х лент, 3-х колготок и т.д. Мужчинам, не имеющим своей косы, разрешается воспользоваться для получения скидки косой подруги или товарища, а также дочки или внучки.
Со скидками до 30% можно приобрести пуховую и утепленную одежду, термобелье для детей и взрослых, одежду для катания на горных лыжах, беговых лыжах и сноуборде, а также обувь, в которой хоть в горы, хоть в зимний город.
Магазин «Манарага»:
Тюмень, Московский тракт, 117, корп.1/1, (3452) 62-51-36