В акции «Заплети косу, скоси цену!» могут участвовать все желающие. В зачет принимаются: косы и косички на голове; косы и косички на бороде; дреды и афрокосички; парик Снегурочки с кокошником; накладные косы из 2-х веревок, 3-х шарфов, 3-х лент, 3-х колготок и т.д. Мужчинам, не имеющим своей косы, разрешается воспользоваться для получения скидки косой подруги или товарища, а также дочки или внучки.