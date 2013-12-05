Водители не считаются с инвалидами за рулем

Управление автомобилем от человека с ограниченными возможностями требует особого терпения. Инвалиды на дороге зачастую сталкиваются с человеческим равнодушием и даже с агрессией. Основная проблема — вечно занятые места на парковках. Не помогают ни специальные знаки, ни таблички с предупреждениями. Если человеку и удается занять свое законное место на стоянке, соседние машины паркуются настолько близко, что человек с ограниченными возможностями попросту не может попасть в свой автомобиль. Ведь для посадки и высадки инвалиду-колясочнику нужно максимально широко открыть водительскую дверь.