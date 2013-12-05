Водители не считаются с инвалидами за рулем

Как сообщает пресс-служба ведомства, шесть человек поощрены за «грамотное управление автомобилем, неукоснительное соблюдение правил дорожного движения и активное участие в профилактических мероприятиях, направленных на снижение количества ДТП».
Управление автомобилем от человека с ограниченными возможностями требует особого терпения. Инвалиды на дороге зачастую сталкиваются с человеческим равнодушием и даже с агрессией. Основная проблема — вечно занятые места на парковках. Не помогают ни специальные знаки, ни таблички с предупреждениями. Если человеку и удается занять свое законное место на стоянке, соседние машины паркуются настолько близко, что человек с ограниченными возможностями попросту не может попасть в свой автомобиль. Ведь для посадки и высадки инвалиду-колясочнику нужно максимально широко открыть водительскую дверь.
Активные участники профилактических мероприятий по безопасности движения ведут не менее активную спортивную жизнь. В эти дни члены общества в оздоровительном центре «Родник» участвуют в соревнованиях по скандинавскому бильярду «Новусу». В 2013 году команда Тюменской области стала серебряным призером Всероссийских соревнований по баскетболу среди мужчин, инвалидов-колясочников.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области