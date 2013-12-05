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Водители не считаются с инвалидами за рулем

5 декабря 2013, 10:39
Сотрудники областной Госавтоинспекции вручили благодарственные письма начальника управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Геннадия Лоточкина членам спортивно-оздоровительного клуба инвалидов «Шанс».
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба ведомства, шесть человек поощрены за «грамотное управление автомобилем, неукоснительное соблюдение правил дорожного движения и активное участие в профилактических мероприятиях, направленных на снижение количества ДТП».

Управление автомобилем от человека с ограниченными возможностями требует особого терпения. Инвалиды на дороге зачастую сталкиваются с человеческим равнодушием и даже с агрессией. Основная проблема — вечно занятые места на парковках. Не помогают ни специальные знаки, ни таблички с предупреждениями. Если человеку и удается занять свое законное место на стоянке, соседние машины паркуются настолько близко, что человек с ограниченными возможностями попросту не может попасть в свой автомобиль. Ведь для посадки и высадки инвалиду-колясочнику нужно максимально широко открыть водительскую дверь.

Активные участники профилактических мероприятий по безопасности движения ведут не менее активную спортивную жизнь. В эти дни члены общества в оздоровительном центре «Родник» участвуют в соревнованиях по скандинавскому бильярду «Новусу». В 2013 году команда Тюменской области стала серебряным призером Всероссийских соревнований по баскетболу среди мужчин, инвалидов-колясочников.

Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области

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