Подробности трагедии в Тобольске: погибший не имел ВУ

Трагедия случилась в 17 часов на Уватском тракте в Тобольске. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 не выдержал безопасную дистанцию, из-за чего машина въехала в «Ниву», затем ее выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с «Ладой Калиной». «Ниву», в свою очередь, отбросило в дерево. Водитель «14-й», 26-летний житель Тобольска, скончался на месте аварии. 24-летний пассажир «Лады», с переднего сиденья, был доставлен в больницу, позже там скончался. Трое пассажиров «Калины» получили тяжелые травмы: у молодого человека 27-ми лет перелом бедер, у его 25-летнего брата переломы конечностей, молодой человек 36-ти лет получил перелом руки. Погибший водитель «14-й» не имел водительского удостоверения, автомобиль принадлежит его отцу, сообщают в пресс-службе ГИБДД.