Подробности трагедии в Тобольске: погибший не имел ВУ

Трагедия случилась в 17 часов на Уватском тракте в Тобольске. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 не выдержал безопасную дистанцию, из-за чего машина въехала в «Ниву», затем ее выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с «Ладой Калиной». «Ниву», в свою очередь, отбросило в дерево. Водитель «14-й», 26-летний житель Тобольска, скончался на месте аварии. 24-летний пассажир «Лады», с переднего сиденья, был доставлен в больницу, позже там скончался. Трое пассажиров «Калины» получили тяжелые травмы: у молодого человека 27-ми лет перелом бедер, у его 25-летнего брата переломы конечностей, молодой человек 36-ти лет получил перелом руки. Погибший водитель «14-й» не имел водительского удостоверения, автомобиль принадлежит его отцу, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
В 12 часу дня на улице Мельникайте, 20, перед совмещенным мостом со стороны улицы Дружбы столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, «Оду», ехавшую в сторону города, развернуло боком, вынесло на соседнюю полосу движения, где в том же направлении ехал кроссовер Acura. Оба автомобиля после этого выехали на встречную полосу, где произошло столкновение с «Ситроеном» и «Приорой».
От «Оды» в результате ДТП осталась груда металла. 36-летняя водитель «Оды» получила открытые переломы обеих ног, черепно-мозговую травму, у 25-летней пассажирки травма головы, ее двухлетняя дочка получила сотрясение головного мозга и гематому лба, от тяжелых повреждений девочку спасло детское автокресло. В аварии пострадали еще четыре человека из других автомобилей: у 51-летнего водителя внедорожника переломы ребер, водитель и двое пассажиров «Ситроена» получили ушибы, переломы ребер и пальцев на ногах. На «Оде» из четырех колес на трех использовалась зимняя резина, на переднем правом колесе — летняя. Сотрудники ГИБДД составили акт о неудовлетворительном состоянии обочин в месте случившегося ДТП.
Три пешехода сбиты на пешеходных переходах в Тюмени. На улице Сургутской «Маздой» на переходе сбит 37-летний пешеход, у него ушибы. «Хондой» на улице Московский тракт, 120 сбита 23-летняя девушка, она получила перелом ноги. Тяжелую травму получил 36-летний мужчина, он сбит «Хондой» на пешеходном переходе на улице Авторемонтной, 18. У пешехода переломы таза и бедра.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области