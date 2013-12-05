Интернет-мошенники высылают поддельные почтовые квитанции

Схема обмана выглядит следующим образом. Покупателю, совершившему заказ в отечественном интернет-магазине, продавец высылает скан почтового чека-квитанции, якобы подтверждающего отправку посылки, и просит оплатить товар. По истечении определенного срока не получивший свою посылку покупатель подает в почтовое отделение связи заявление на розыск. В ходе проведения проверки выясняется, что квитанция является поддельной и отправление с подобным номером никогда не существовало. При попытке розыска отправителя обнаруживается, что данного интернет-магазина не существует, а значит, и привлечь к ответственности некого.
В канун новогодних праздников, увлеченные покупкой подарков своим близким, будьте особенно внимательными, — советуют в «Почте России». Доверяйте проверенным площадкам, не попадайтесь на удочки мошенников, чтобы праздник не был омрачен неприятными ситуациями. Крупнейшие российские магазины дистанционной торговли работают по системе наложенного платежа. Данная система гарантирует стопроцентную безопасность совершения покупки для клиента, оплачивающего товар по факту поступления его в отделение почтовой связи.
Подлинность квитанции, полученной от интернет-магазина, можно проверить в ближайшем отделении почтовой связи, отслеживайте статус посылки на нашем сайте или обращайтесь на горячую линию 8-800-200-58-88.