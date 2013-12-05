Интернет-мошенники высылают поддельные почтовые квитанции

Схема обмана выглядит следующим образом. Покупателю, совершившему заказ в отечественном интернет-магазине, продавец высылает скан почтового чека-квитанции, якобы подтверждающего отправку посылки, и просит оплатить товар. По истечении определенного срока не получивший свою посылку покупатель подает в почтовое отделение связи заявление на розыск. В ходе проведения проверки выясняется, что квитанция является поддельной и отправление с подобным номером никогда не существовало. При попытке розыска отправителя обнаруживается, что данного интернет-магазина не существует, а значит, и привлечь к ответственности некого.