Елена Глуздак найдена мертвой

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области подтвердили, что Елена Глуздак мертва. Там рассказали, что частично скелетированный труп женщины был обнаружен 19 ноября в районе завода «Очаково» по улице Харьковской. В ходе проведения первоначальных следственных действий было установлено, что тело, вероятно, принадлежит именно Елене Глуздак, но утверждать это с точностью можно будет только после того, как будут готовы результаты генетической экспертизы. В следственном управлении отметили, что труп сильно поврежден, поэтому нельзя сказать наверняка ни о причине смерти, ни о точной дате гибели Елены. Назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы.