Елена Глуздак найдена мертвой

Интернет-портал Nashgorod.ru писал о безвестном исчезновении 32-летней Елены Глуздак. Как сообщалось, 22 октября девушка ушла на день рождения. 23 октября она позвонила маме и сказала: «Еду домой», но так и не вернулась. Поисками Елены занимались сотрудники отдела полиции № 4. Еще в середине ноября у полиции не было оснований полагать, что в отношении тюменки совершено преступление.
Информация о том, что Елена найдена мертвой, появилась в сети накануне, 4 декабря. «Тело Лены находилось в морге с 20 ноября. По словам мамы, ее смогли опознать только сейчас, по ДНК, т. к. она была сильно избита. Подробностей нет, идет следствие», — пишет ЖЖ-пользователь ankora.
В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области подтвердили, что Елена Глуздак мертва. Там рассказали, что частично скелетированный труп женщины был обнаружен 19 ноября в районе завода «Очаково» по улице Харьковской. В ходе проведения первоначальных следственных действий было установлено, что тело, вероятно, принадлежит именно Елене Глуздак, но утверждать это с точностью можно будет только после того, как будут готовы результаты генетической экспертизы. В следственном управлении отметили, что труп сильно поврежден, поэтому нельзя сказать наверняка ни о причине смерти, ни о точной дате гибели Елены. Назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы.
Расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели девушки, продолжается.