90% звонящих в «Тюменьгортранс» уточняют расписание и маршруты

Директор «Тюменского центра психологии», тренер Альфия Кабирова говорит: «Работа оператора одна из самых сложных. Он находится в неравных условиях со звонящим, потому как представляет не себя, а свое учреждение, а в данном случае и целую сферу, дает ответ от имени организации. Сотруднику call-центра важно не только уметь сохранять спокойствие в процессе телефонного разговора, но и регулировать эмоциональное состояние собеседника, настраивать его на конструктивный диалог».