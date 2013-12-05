90% звонящих в «Тюменьгортранс» уточняют расписание и маршруты

Операторы информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» прошли серию тренингов по стрессоустойчивости. Специалистов «горячей линии» обучили навыкам защиты от стрессов и умению сохранять работоспособность в любом эмоциональном состоянии.
Директор «Тюменского центра психологии», тренер Альфия Кабирова говорит: «Работа оператора одна из самых сложных. Он находится в неравных условиях со звонящим, потому как представляет не себя, а свое учреждение, а в данном случае и целую сферу, дает ответ от имени организации. Сотруднику call-центра важно не только уметь сохранять спокойствие в процессе телефонного разговора, но и регулировать эмоциональное состояние собеседника, настраивать его на конструктивный диалог».
В ходе тренинга рассматривались ситуации, аналогичные реальным звонкам на «горячую линию». Смоделированные диалоги разбирали по деталям, определяя, какие моменты в процессе общения с пассажирами вызывают наибольшие сложности, рассказывают в пресс-службе «Тюменьгортранса».
Навыки стрессоустойчивости чрезвычайно важны для специалистов информационно-справочной службы МКУ, работающих в напряженном режиме: любой из двух операторов одновременно находящихся на линии принимает новый звонок каждые 1,5 минуты.
Ежедневно на линии работает два или три оператора, всего же в штате учреждения их пять. В течение одного дня в информационно-справочную службу МКУ «Тюменьгортранс» поступает от 400 до 600 звонков.
С каждым годом вопросов справочного характера становится все больше: бесплатный звонок по телефону 8-800-300-1924 стал одним из самых простых и быстрых способов получить достоверную информацию о движении автобусов. Более 90% от общего числа звонящих уточняют расписание движения автобусов, их маршруты, название остановочных пунктов и путь следования от одной остановки до другой. Остальные звонки — отзывы пассажиров о работе общественного транспорта: сообщения о нарушениях в работе автобусов, водителей и кондукторов, предложения по организации транспортного обслуживания и благодарности в адрес транспортников.