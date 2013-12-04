Заступились за девушку — чуть не лишились жизни

«Разгоряченному спиртным мужчине не понравилось поведение товарищей и он, вооружившись кухонным ножом, стал наносить одному из них удары в область груди, лица и шеи, пока потерпевший не перестал подавать признаки жизни. После чего, используя тот же нож, напал на другого товарища, которому стал наносить удары в область шеи и грудной клетки. Однако вследствие активного сопротивления не смог нанести потерпевшему смертельное ранение. Воспользовавшись ситуацией, пострадавший выбежал из квартиры и сообщил о происшедшем в полицию и вызвал скорую помощь», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.