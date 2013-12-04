Заступились за девушку — чуть не лишились жизни

2 декабря компания из трех безработных мужчин и девушки выпивала в одном из домов по улице Ватутина. Между одним из собутыльников и единственной в компании дамой произошла ссора. Двое других мужчин заступились за девушку, сделав замечание дебоширу, и продолжили веселье.
«Разгоряченному спиртным мужчине не понравилось поведение товарищей и он, вооружившись кухонным ножом, стал наносить одному из них удары в область груди, лица и шеи, пока потерпевший не перестал подавать признаки жизни. После чего, используя тот же нож, напал на другого товарища, которому стал наносить удары в область шеи и грудной клетки. Однако вследствие активного сопротивления не смог нанести потерпевшему смертельное ранение. Воспользовавшись ситуацией, пострадавший выбежал из квартиры и сообщил о происшедшем в полицию и вызвал скорую помощь», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).
В настоящее время подозреваемый — безработный 47-летний тюменец — задержан и допрошен, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.