В Тюмени разыскиваются угнанные автомобили

«Несмотря на то, что срезанием старых и набивкой новых номеров занимаются специалисты с „золотыми“ руками, но все же это слишком трудно и доступно не многим. На любом этапе куча возможностей „погореть“. Разобрать авто на запчасти в соседнем гараже гораздо проще, также как и реализовать машину по запчастям», — сообщают в ОГИБДД УМВД России по городу Тюмени.