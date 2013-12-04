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В Тюмени разыскиваются угнанные автомобили

4 декабря 2013, 09:37
Тенденции сегодняшнего дня таковы, что взять похитителя по «горячим следам» — одна из самых реальных возможностей вернуть автомобиль хозяину. Других может вообще не быть.
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Тюмень

Кражи автомобилей с целью перепродажи — дело далеко не такое романтическое, прибыльное и безопасное, как может оказаться на непосвященный взгляд. Слишком много трудноразрешимых проблем встает перед похитителями: найти заказчика, перегнать ему автомобиль, составить договор купли-продажи в более-менее законной форме.

«Несмотря на то, что срезанием старых и набивкой новых номеров занимаются специалисты с „золотыми“ руками, но все же это слишком трудно и доступно не многим. На любом этапе куча возможностей „погореть“. Разобрать авто на запчасти в соседнем гараже гораздо проще, также как и реализовать машину по запчастям», — сообщают в ОГИБДД УМВД России по городу Тюмени.

Машины угоняют отовсюду: из дворов, с улиц, от рынков, магазинов. Уважаемые автомобилисты, берегите свои автомобили не оставляйте их без присмотра. Устанавливайте сигнализации и другие механические средства защиты. В случае угона, получения информации о готовящихся или совершенных преступлениях связанных с транспортом звоните по телефонам: 794–610, 794–636.

На сегодняшний день в г. Тюмени остаются не найденными следующие автомобили:

  1. Трактор МКСМ800, г/н 4358 72, цвет желтый;
  2. ВАЗ-21099, г/н 919 72, цвет ярко-белый;
  3. Toyota Camry, г/н 383 174, цвет черный;
  4. ГАЗ-3110, г/н 086 72, цвет белый;
  5. ВАЗ-2115, г/н 612 55, цвет графитовый;
  6. ВАЗ-2106, г/н 697 72, цвет бежевый;
  7. ГАЗ-3102, г/н 725 72, цвет черный;
  8. Toyota Will, г/н 144 72, цвет черный;
  9. ВАЗ-2121, г/н 128 72, цвет белый;
  10. ГАЗ-277501, г/н 223 72, цвет белый;
  11. ВАЗ-11730, г/н 558 72, цвет серебристый;
  12. ВАЗ-2106, г/н 252 72, цвет белый;
  13. ВАЗ-2107, г/н 680 72, цвет синий;
  14. Прицеп КЗАП-8140, г/н 6529 89, цвет коричневый;
  15. ВАЗ-2106, г/н 507 72, цвет сине-зеленый;
  16. Mercedes-Benz ML-350, г/н 618 72, цвет черный;
  17. BMW 325i, г/н 325 89, цвет темно-синий;
  18. ГАЗ-3110, г/н 597 72, цвет белый;
  19. ВАЗ-21053, г/н 908 72, цвет красный;
  20. ВАЗ-21061, г/н 874 72, цвет белый;
  21. ВАЗ-2110, г/н 981 72, цвет желто-зеленый;
  22. ГАЗ-3110, г/н 587 72, цвет белый;
  23. ВАЗ-111130, г/н 953 72, цвет серо — голубой;
  24. ВАЗ-21099, г/н 745 72, цвет серебристо-голубой;
  25. ВАЗ-21124, г/н 638 72, цвет черный;
  26. ВАЗ-21110, г/н 934 72, цвет красный;
  27. ВАЗ-21099, г/н 990 72, цвет сине-зеленый;
  28. ВАЗ-2110, г/н 672 72, цвет светло-серебристый;
  29. Daewoo Nexia GL, г/н 091 72, цвет синий;
  30. Toyota Cresta, г/н 864 72, цвет бежевый;
  31. Lexus RX350, г/н 001 72, цвет белый.
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