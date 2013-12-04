В соцсети пишут про новую жертву поджигателя с Широтной. Но оснований для паники нет

В сообщении, размещенном в сообществе «ВКонтакте» говорится: «Люди будьте внимательны. Моя мама работает во 2-ой городской детской больнице, и сегодня к ним поступил маленький мальчик с ножевыми ранениями. Видимо, этот психопат опять вылез! Произошло на улице Максима Горького! Старайтесь уберечь своих детей от таких случаев! Мальчик лежит с Никитой Лыткиным в одной палате, в описании дает все того же человека!!!»