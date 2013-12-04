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В соцсети пишут про новую жертву поджигателя с Широтной. Но оснований для паники нет

4 декабря 2013, 13:36
В социальной сети «ВКонтакте» поднимается паника: подписчица сообщества «Тюмень» прислала информацию об еще одном пострадавшем, который, по ее мнению, стал жертвой маньяка с Широтной. Однако в полиции считают, что нет оснований связывать это происшествие со случившимся в Восточном микрорайоне.
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Тюмень

В социальной сети «ВКонтакте» поднимается паника: подписчица сообщества «Тюмень» прислала информацию об еще одном пострадавшем, который, возможно, стал жертвой маньяка с Широтной. Однако в полиции считают, что нет оснований связывать это происшествие со случившимся в Восточном микрорайоне.

В сообщении, размещенном в сообществе «ВКонтакте» говорится: «Люди будьте внимательны. Моя мама работает во 2-ой городской детской больнице, и сегодня к ним поступил маленький мальчик с ножевыми ранениями. Видимо, этот психопат опять вылез! Произошло на улице Максима Горького! Старайтесь уберечь своих детей от таких случаев! Мальчик лежит с Никитой Лыткиным в одной палате, в описании дает все того же человека!!!»

Пресс-служба УМВД по Тюмени подтвердила, что 16-летний подросток с колото-резаной раной брюшной полости действительно поступил в больницу накануне, 3 декабря, в 13 часов.

«Поскольку молодой человек с детства страдает психическим заболеванием, он плохо идет на контакт со следствием, — сообщает пресс-секретарь тюменской полиции Александра Малыгина. — В настоящее время устанавливаются обстоятельства получения им ранения. По предварительным данным, нет оснований связывать это происшествие со случаями, произошедшими на прошлой неделе в Восточном микрорайоне».

Однако тюменцы принимают за чистую монету информацию из социальной сети и распространяют ее. В настоящее время запись разместили у себя уже 140 человек.

Ранее полиция уже говорила о том, что маньяка с ножом в Тюмени нет, есть подозреваемый по двум преступным эпизодам. При этом нож, которым неизвестный ранил Никиту, нападавший взял на кухне в квартире у мальчика. Нет оснований полагать, что мужчина ходит с оружием с целью причинения телесных повреждений.

#Новости#Социальные сети#Тюмень#УМВД#Ирина#Происшествия
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