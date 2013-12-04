Тюменские чиновники заказали фильм про наркоманов

Одну из женских ролей играет тюменка Эрмина Соколова, успешно прошедшая кастинг весной этого года, сообщает центр по связям с общественностью МИАЦ.
«Два архитектора — один талантливый, другой прожигатель жизни — подсаживаются на наркотики. Эрмина играет подругу второго, Кирилла, ее героиня под стать ему. Эта девочка — настоящая находка: вчера мы играли эпизод с гибелью Кирилла, она сыграла просто потрясающе», — рассказывает режиссер.
Другие роли исполняют Алексей Кравченко, Виктория Корлякова, Сергей Петров, Янис Политов, Сергей Апрельский, Анатолий Гущин. Съемки проходят в Москве и в радиусе 200 км от столицы, часто в заброшенных зданиях, многие из которых не попадались на глаза широкому кругу людей.
Фильм выйдет в кинотеатрах страны в следующем году.