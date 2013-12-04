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Тюменские чиновники заказали фильм про наркоманов

4 декабря 2013, 11:43
Завершаются съемки профилактического художественного фильма «Архи», режиссер — Алексей Смирнов. Кинолента создается по заказу департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области.

Одну из женских ролей играет тюменка Эрмина Соколова, успешно прошедшая кастинг весной этого года, сообщает центр по связям с общественностью МИАЦ.

«Два архитектора — один талантливый, другой прожигатель жизни — подсаживаются на наркотики. Эрмина играет подругу второго, Кирилла, ее героиня под стать ему. Эта девочка — настоящая находка: вчера мы играли эпизод с гибелью Кирилла, она сыграла просто потрясающе», — рассказывает режиссер.

Другие роли исполняют Алексей Кравченко, Виктория Корлякова, Сергей Петров, Янис Политов, Сергей Апрельский, Анатолий Гущин. Съемки проходят в Москве и в радиусе 200 км от столицы, часто в заброшенных зданиях, многие из которых не попадались на глаза широкому кругу людей.

Фильм выйдет в кинотеатрах страны в следующем году.

#Новости#Департамент по спорту и молодежной политике#Кино#Наркоманы#Ирина#Общество
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