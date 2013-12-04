Тюменские чиновники заказали фильм про наркоманов

«Два архитектора — один талантливый, другой прожигатель жизни — подсаживаются на наркотики. Эрмина играет подругу второго, Кирилла, ее героиня под стать ему. Эта девочка — настоящая находка: вчера мы играли эпизод с гибелью Кирилла, она сыграла просто потрясающе», — рассказывает режиссер.