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Три дня музыкального праздника от Дениса Мацуева

4 декабря 2013, 17:03
Известный пианист, народный артист, организатор и арт-директор фестивалей по всей России Денис Мацуев привезет в Тюменскую филармонию свой традиционный музыкальный фестиваль, который пройдет с 8 по 10 декабря.
Сюжет
Тюмень

Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева проходит во многих городах России, предоставляя слушателям уникальную возможность познакомиться с выдающимися музыкантами и коллективами, становится культурным событием для города, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии. Фестиваль в Тюмени — это особый, масштабный творческий проект. Для участия в фестивале приглашаются выдающиеся солисты — звезды мирового уровня. Концерты фестиваля в Тюмени станут настоящим праздником музыкального искусства в нашем городе!

Открытие фестиваля пройдет 8 декабря. В концерте принимают участие Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан, художественный руководитель и главный дирижер — Александр Сладковский. Солист — Денис Мацуев (фортепиано).

Программа:

Л.Бетховен Увертюра из музыки к трагедии В.Гете «Эгмонт»

И.Гайдн Концерт для виолончели с оркестром до мажор 1 часть

Солистка — Анастасия Кобекина (виолончель)

В. А. Моцарт Концерт для гобоя с оркестром до мажор

Солист — Алексей Огринчук (гобой)

Л.Бетховен Концерт № 1 для фортепиано с оркестром 1 часть

Солистка — Варвара Кутузова (фортепиано)

М.Брух Концерт для скрипки с оркестром

Солист — Сергей Крылов (скрипка)

С.Прокофьев Концерт для фортепиано с оркестром

Солист — Денис Мацуев (фортепиано)

9 декабря, во второй день фестиваля, на сцену выйдут музыканты симфонического оркестра Республики Татарстан, а также Василий Герелло (баритон), Мария Баянкина (сопрано), Валерий Соколов (скрипка), Денис Мацуев (фортепиано).

Программа:

К.Сен-Санс Интродукция и рондо-каприччиозо для скрипки с оркестром соч. 28

М.Равель «Цыганка» Концертная рапсодия для скрипки с оркестром (1924)

Солист — Валерий Соколов (скрипка)

Дж. Верди Арии и дуэты из опер

Солисты — Мария Баянкина (сопрано) и Василий Герелло (баритон)

С.Рахманинов «Остров мёртвых» Поэма для симфонического оркестра

Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром соч. 43

Солист — Денис Мацуев (фортепиано)

10 декабря в 19.00 в Тюменской филармонии пройдет джазовый концерт «Денис Мацуев и друзья». Он обещает стать феерическим закрытием Музыкального фестиваля Дениса Мацуева в Тюмени. Для тех, кто был на джазовом концерте фестиваля «Крещендо», слышал и видел, как Мацуев с друзьями играют джаз, не нужны никакие слова и призывы — зал ревел от восторга! «Джазовым апофеозом» назвала этот концерт фестиваля тюменская пресса — для наших слушателей джазовое шоу стало настоящим «культурным шоком». В прошлом году такой же концерт уже закрывал фестиваль Дениса Мацуева. И снова с аншлагом.

10 декабря в 14.00 по сложившейся традиции проведения фестиваля Дениса Мацуева пройдет концерт юных талантов — стипендиатов фонда «Новые имена».

Стоимость билетов: 800 — 3000 pуб.

Служба информации и бронирования: 68-77-77.

#Новости#Музыка#Филармония#Тюмень#Денис Мацуев#Ирина#Культура
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