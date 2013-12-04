Три дня музыкального праздника от Дениса Мацуева

10 декабря в 19.00 в Тюменской филармонии пройдет джазовый концерт «Денис Мацуев и друзья». Он обещает стать феерическим закрытием Музыкального фестиваля Дениса Мацуева в Тюмени. Для тех, кто был на джазовом концерте фестиваля «Крещендо», слышал и видел, как Мацуев с друзьями играют джаз, не нужны никакие слова и призывы — зал ревел от восторга! «Джазовым апофеозом» назвала этот концерт фестиваля тюменская пресса — для наших слушателей джазовое шоу стало настоящим «культурным шоком». В прошлом году такой же концерт уже закрывал фестиваль Дениса Мацуева. И снова с аншлагом.