Три дня музыкального праздника от Дениса Мацуева

Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева проходит во многих городах России, предоставляя слушателям уникальную возможность познакомиться с выдающимися музыкантами и коллективами, становится культурным событием для города, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии. Фестиваль в Тюмени — это особый, масштабный творческий проект. Для участия в фестивале приглашаются выдающиеся солисты — звезды мирового уровня. Концерты фестиваля в Тюмени станут настоящим праздником музыкального искусства в нашем городе!
Открытие фестиваля пройдет 8 декабря. В концерте принимают участие Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан, художественный руководитель и главный дирижер — Александр Сладковский. Солист — Денис Мацуев (фортепиано).
Программа:
Л.Бетховен Увертюра из музыки к трагедии В.Гете «Эгмонт»
И.Гайдн Концерт для виолончели с оркестром до мажор 1 часть
Солистка — Анастасия Кобекина (виолончель)
В. А. Моцарт Концерт для гобоя с оркестром до мажор
Солист — Алексей Огринчук (гобой)
Л.Бетховен Концерт № 1 для фортепиано с оркестром 1 часть
Солистка — Варвара Кутузова (фортепиано)
М.Брух Концерт для скрипки с оркестром
Солист — Сергей Крылов (скрипка)
С.Прокофьев Концерт для фортепиано с оркестром
Солист — Денис Мацуев (фортепиано)
9 декабря, во второй день фестиваля, на сцену выйдут музыканты симфонического оркестра Республики Татарстан, а также Василий Герелло (баритон), Мария Баянкина (сопрано), Валерий Соколов (скрипка), Денис Мацуев (фортепиано).
Программа:
К.Сен-Санс Интродукция и рондо-каприччиозо для скрипки с оркестром соч. 28
М.Равель «Цыганка» Концертная рапсодия для скрипки с оркестром (1924)
Солист — Валерий Соколов (скрипка)
Дж. Верди Арии и дуэты из опер
Солисты — Мария Баянкина (сопрано) и Василий Герелло (баритон)
С.Рахманинов «Остров мёртвых» Поэма для симфонического оркестра
Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром соч. 43
Солист — Денис Мацуев (фортепиано)
10 декабря в 19.00 в Тюменской филармонии пройдет джазовый концерт «Денис Мацуев и друзья». Он обещает стать феерическим закрытием Музыкального фестиваля Дениса Мацуева в Тюмени. Для тех, кто был на джазовом концерте фестиваля «Крещендо», слышал и видел, как Мацуев с друзьями играют джаз, не нужны никакие слова и призывы — зал ревел от восторга! «Джазовым апофеозом» назвала этот концерт фестиваля тюменская пресса — для наших слушателей джазовое шоу стало настоящим «культурным шоком». В прошлом году такой же концерт уже закрывал фестиваль Дениса Мацуева. И снова с аншлагом.
10 декабря в 14.00 по сложившейся традиции проведения фестиваля Дениса Мацуева пройдет концерт юных талантов — стипендиатов фонда «Новые имена».
Стоимость билетов: 800 — 3000 pуб.
Служба информации и бронирования: 68-77-77.