Суд назначил убийце Сергея Ковальчука 11 лет «строгача»

«Они прибыли к бару „Капкан“. Там между Грицаном и Ковальчуком произошла ссора. Грицан избил бизнесмена, после чего положил потерпевшего на заднее сиденье его же автомобиля „Лада Приора“. Там он нанес своему сопернику множественные удары монтировкой по голове. После этого за руль автомашины сел Тилимбаев. Ковальчука вывезли в безлюдное место вблизи деревни Быково. Там Грицан также нанес бизнесмену много ударов монтировкой по голове. Смерть потерпевшего наступила около часа ночи 24 февраля 2012 года в результате открытой черепно-мозговой травмы в виде множественных переломов костей черепа и повреждений головного мозга. После убийства Грицан похитил у Ковальчука 4 тысяч рублей», — отметили в прокуратуре Тюменской области.