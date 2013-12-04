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Суд назначил убийце Сергея Ковальчука 11 лет «строгача»

4 декабря 2013, 15:28
В Тюмени осужден убийца предпринимателя, владельца кафе «Арагви» и рок-бара «Капкан» Сергея Ковальчука. Суд признал 31-летнего Александра Грицана виновным по двум статьям уголовного кодекса РФ (убийство и кража) и приговорил его к 11 годам заключения. 29-летний Амир Тилимбаев, который помогал приятелю, осужден за укрывательство преступления.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени осужден убийца предпринимателя, владельца кафе «Арагви» и рок-бара «Капкан» Сергея Ковальчука. Суд признал 31-летнего Александра Грицана виновным по двум статьям уголовного кодекса РФ (убийство и кража) и приговорил его к 11 годам заключения. 29-летний Амир Тилимбаев, который помогал приятелю, осужден за укрывательство преступления.

В феврале 2012 года Грицан освободился из колонии, в которой он провел 10 месяцев за причинение средней тяжести вреда здоровью, и вернулся к своей 22-летней сожительнице. Вечером 23 февраля женщине позвонил любовник — 52-летний Сергей Ковальчук — и сказал, что заедет за ней, чтобы отвезти в бар «Капкан» смотреть футбол. Женщина согласилась на свидание с бизнесменом. Это не понравилось Грицану. Он вышел от сожительницы и на улице встретил своего знакомого — Амира Тилимбаева.

«Они прибыли к бару „Капкан“. Там между Грицаном и Ковальчуком произошла ссора. Грицан избил бизнесмена, после чего положил потерпевшего на заднее сиденье его же автомобиля „Лада Приора“. Там он нанес своему сопернику множественные удары монтировкой по голове. После этого за руль автомашины сел Тилимбаев. Ковальчука вывезли в безлюдное место вблизи деревни Быково. Там Грицан также нанес бизнесмену много ударов монтировкой по голове. Смерть потерпевшего наступила около часа ночи 24 февраля 2012 года в результате открытой черепно-мозговой травмы в виде множественных переломов костей черепа и повреждений головного мозга. После убийства Грицан похитил у Ковальчука 4 тысяч рублей», — отметили в прокуратуре Тюменской области.

На машине предпринимателя Грицан и Тилимбаев вернулись в Тюмень и бросили ее у одного из домов по улице Республики. В ночь с 25 на 26 февраля автомобиль нашел сын погибшего. В салоне машины криминалисты обнаружили кровь. В ходе проведенной биологической экспертизы было установлено, что она принадлежит Сергею Ковальчуку.

Труп погибшего обнаружил 27 апреля 2012 года житель деревни Быково.

8 февраля 2013 года по подозрению в совершении преступления был задержан Грицан, а на следующий день — Тилимбаев. По решению суда их заключили под стражу.

Суд назначил Грицану за убийство и кражу 11 лет в исправительной колонии строгого режима. Тилимбаеву за укрывательство преступления — 9 месяцев лишения свободы. В связи с тем, что он с февраля текущего года находился под стражей и уже отбыл этот срок, то суд освободил его из-под стражи.

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