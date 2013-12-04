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Серьезная авария на Мельникайте: у дома № 20 затор

4 декабря 2013, 13:33
ГИБДД рекомендует тюменским автомобилистам на какое-то время отказаться от поездок через совмещенный мост по улице Мельникайте.
Сюжет
Тюмень

Здесь, перед совмещенным мостом со стороны улицы Дружбы, напротив строения 20, произошло серьезное ДТП.

По предварительным данным, в двенадцатом часу дня кроссовер Acura выехал на встречную полосу, произошло столкновение с «Одой», «Ситроеном» и «Приорой». В результате ДТП пострадали 5 человек, в том числе 5-летний ребенок. Две женщины получили тяжелые повреждения, они доставляются в больницу. Малышу помощь оказана на месте, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции.

Из четырех полос движения действует только одна. Образовался транспортный затор. Сотрудники ГИБДД регулируют движение, пропуская транспортные потоки.

Фото maps.yandex.ru

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