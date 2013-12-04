Серьезная авария на Мельникайте: у дома № 20 затор

По предварительным данным, в двенадцатом часу дня кроссовер Acura выехал на встречную полосу, произошло столкновение с «Одой», «Ситроеном» и «Приорой». В результате ДТП пострадали 5 человек, в том числе 5-летний ребенок. Две женщины получили тяжелые повреждения, они доставляются в больницу. Малышу помощь оказана на месте, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции.