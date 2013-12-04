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Семье погибшего на Ямале вахтовика выплатят миллион

4 декабря 2013, 16:24
Суд обязал компанию «Спецстройинвест» выплатить 1 миллион рублей в счет возмещения морального вреда вдове и дочери тюменца Сергея Тымкива, который погиб на Ямале в феврале текущего года.
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Тюмень

Суд обязал компанию «Спецстройинвест» выплатить 1 миллион рублей в счет возмещения морального вреда вдове и дочери тюменца Сергея Тымкива, который погиб на Ямале в феврале текущего года.

Напомним, тогда грузовик с двумя вахтовиками ушел под лед на переправе через Обь неподалеку от Салехарда на Ямале 22 февраля. Спастись мужчинам не удалось. Тело водителя Рамиля Галеева удалось поднять на поверхность в начале марта, а Сергей Тымкив оставался в воде еще несколько месяцев. Тело тюменца только в июле обнаружили местные жители.

Проведенным расследованием установлено, что трагический случай на переправе произошел, в частности, по вине водителя, который нарушил правила передвижения по ледовым дорогам, и ООО «Спецстройинвест», которое некачественно провело инструктаж с сотрудником. Как сообщалось ранее, движение транспорта по зимнику в тот день было запрещено, но людей это по какой-то причине не остановило.

«В октябре 2013 года вдова погибшего в своих интересах и интересах годовалой дочки обратилась в Ленинский районный суд Тюмени с иском к ООО „Спецстройинвест“ о компенсации морального вреда. Согласно ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ, прокурор участвует в делах о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью человека и дает по ним заключение. Представитель прокуратуры присутствовал при рассмотрении дела и поддержал заявительницу», — отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Сегодня суд, рассмотрев дело, взыскал с ООО «Спецстройинвест» в пользу вдовы и дочери погибшего 1 миллион рублей в счет возмещения морального вреда.

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