Семье погибшего на Ямале вахтовика выплатят миллион

Проведенным расследованием установлено, что трагический случай на переправе произошел, в частности, по вине водителя, который нарушил правила передвижения по ледовым дорогам, и ООО «Спецстройинвест», которое некачественно провело инструктаж с сотрудником. Как сообщалось ранее, движение транспорта по зимнику в тот день было запрещено, но людей это по какой-то причине не остановило.