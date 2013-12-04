Пьяный угонщик решил покататься на машине приятеля

За совершение правонарушения 35-летнего мужчину доставили в отдел полиции № 6, документов на транспортное средство у него при себе не было, сообщают в пресс-службе УМВД по городу Тюмени.
В ходе дальнейшей работы сотрудниками полиции было установлено, что правонарушитель со своим приятелем распивал спиртные напитки на даче у потерпевшего. В момент, когда хозяин автомобиля уснул, друг похитил у него ключи, которые лежали в свободном доступе, и поехал кататься. Потерпевший даже не подозревал о случившемся. Когда он обнаружил отсутствие автомобиля, злоумышленник уже был задержан стражами правопорядка.
Подозреваемый нигде официально не трудоустроен и ранее к уголовной ответственности не привлекался.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).
Сотрудники полиции еще раз предупреждают владельцев автомобилей о повышенной бдительности. Большинство угонов совершаются из-за невнимательности владельцев. Не передавайте управление незнакомым лицам и не оставляйте их в автомобиле без присмотра. И тем более, не отлучаетесь, даже «на минуточку», оставив транспортное средство открытым и с ключами в замке зажигания.