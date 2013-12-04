nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Пьяный угонщик решил покататься на машине приятеля

4 декабря 2013, 16:21
Ночью с понедельника на вторник экипажем полка ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль ВАЗ-21074 под управлением тюменца, который находился в нетрезвом состоянии.
Сюжет
Тюмень

За совершение правонарушения 35-летнего мужчину доставили в отдел полиции № 6, документов на транспортное средство у него при себе не было, сообщают в пресс-службе УМВД по городу Тюмени.

В ходе дальнейшей работы сотрудниками полиции было установлено, что правонарушитель со своим приятелем распивал спиртные напитки на даче у потерпевшего. В момент, когда хозяин автомобиля уснул, друг похитил у него ключи, которые лежали в свободном доступе, и поехал кататься. Потерпевший даже не подозревал о случившемся. Когда он обнаружил отсутствие автомобиля, злоумышленник уже был задержан стражами правопорядка.

Подозреваемый нигде официально не трудоустроен и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).

Сотрудники полиции еще раз предупреждают владельцев автомобилей о повышенной бдительности. Большинство угонов совершаются из-за невнимательности владельцев. Не передавайте управление незнакомым лицам и не оставляйте их в автомобиле без присмотра. И тем более, не отлучаетесь, даже «на минуточку», оставив транспортное средство открытым и с ключами в замке зажигания.

#Новости#Алкоголь#Угоны машин#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25