Пьяный угонщик решил покататься на машине приятеля

В ходе дальнейшей работы сотрудниками полиции было установлено, что правонарушитель со своим приятелем распивал спиртные напитки на даче у потерпевшего. В момент, когда хозяин автомобиля уснул, друг похитил у него ключи, которые лежали в свободном доступе, и поехал кататься. Потерпевший даже не подозревал о случившемся. Когда он обнаружил отсутствие автомобиля, злоумышленник уже был задержан стражами правопорядка.