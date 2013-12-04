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«Пчелка» заплатит штраф за просроченную «молочку»

4 декабря 2013, 17:42
Два штрафа по 100 000 рублей за последнее время были назначены арбитражным судом Тюмени местным компаниям. За некачественные молочные продукты в буквальном смысле поплатятся магазин «Пчелка» и «Тюменьмолоко».

Два штрафа по 100 000 рублей за последнее время были назначены арбитражным судом Тюмени местным компаниям. За некачественные молочные продукты в буквальном смысле поплатятся магазин «Пчелка» и ООО «Тюменьмолоко».

На основании жалобы потребителя областной Роспотребнадзор проверил магазин «Пчёлка» по адресу ул. Герцена, 64. Факты, изложенные в жалобе, подтвердились: в магазине обнаружили 9 единиц «продуктов переработки молока» с истекшим сроком годности.

Арбитражный суд Тюменской области постановил привлечь ООО «Пчёлка» к административной ответственности на основании ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ с наказанием в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Апелляционный суд возражения «Пчлеки» о том, что правонарушение относится к сфере прав потребителей и ошибочно рассмотрено в рамках ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», не удовлетворил.

Второй эпизод, связанный с некачественной молочной продукцией, касается крупного местного производителя — ООО «Тюменьмолоко». Суд также назначил компании штраф в размере 100 тысяч рублей. Повод для разбирательства — проверка Роспотребнадзора, выявившая сразу несколько нарушений.

Специалисты обнаружили нарушения требований законодательства о техническом регулировании: установлено, что в творожном цехе нарушается поточность технологического процесса, на маркировке готовой продукции нанесены недостоверные даты для исчисления срока годности продукции, на предприятии не ведется лабораторный контроль показателей качества и безопасности продукции на всех стадиях ее производства, а также соответствия условий производства требованиям законодательства о техническом регулировании. В итоге ООО «Тюменьмолоко» был оштрафовано по той же статье, что и «Пчелка».

#Новости#Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области#Молочные продукты#Медицина#Дарья#Общество
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