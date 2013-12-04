«Пчелка» заплатит штраф за просроченную «молочку»

Специалисты обнаружили нарушения требований законодательства о техническом регулировании: установлено, что в творожном цехе нарушается поточность технологического процесса, на маркировке готовой продукции нанесены недостоверные даты для исчисления срока годности продукции, на предприятии не ведется лабораторный контроль показателей качества и безопасности продукции на всех стадиях ее производства, а также соответствия условий производства требованиям законодательства о техническом регулировании. В итоге ООО «Тюменьмолоко» был оштрафовано по той же статье, что и «Пчелка».