Новая подстанция скорой помощи появилась в МЖК

Торжественное открытие подстанции № 3 скорой помощи состоялось вчера в Тюмени. Строго говоря, это новый дом для бригад, до этого работавших на подстанции, носившей этот же номер, но располагавшейся на Текстильной.
Новая подстанция на Суходольской, 25- просторное кирпичное здание в два этажа, площадью 3000 м?. Здесь базируется 16 бригад, а значит в смену выходит на работу около 68 человек (в том числе обслуживающий персонал). Больше в Тюмени — только подстанция на Немцова, где обосновались 20 бригад.
«К 3-й подстанции прикреплены три сельские подстанции — в Винзилях, Боровском и Богандинке. Она охватывает территорию от конца Тюменского микрорайона до Мельникайте, а по ту сторону железной дороги — конец Воровского, Лесобазу. Рядом располагаются трассы в направлении Ишима, Кургана и Екатеринбурга, туда тоже случается выезжать, хотя их прикрывает вторая подстанция. Частично мы выезжаем на территорию Нижнетавдинского, Ялуторовского районов», — объясняет главный врач станции скорой медицинской помощи Лидия Остроумова. «Со временем здесь будет прямой выезд на Широтную и прямой выезд на объездную дорогу, это очень хорошо, потому что важно как можно быстрее выехать со станции».
Как пояснила Остроумова, в новое здание перевели 16 бригад, раньше работавших на Тексильной «в очень маленьком, совершенно не приспособленном помещения». Со временем в том районе появятся свои бригады, но в любом случае такой переезд выгоден: по оценке врачей, выездов в район Лесобазы с новой станции будет меньше, чем было выездов со старой станции за железную дорогу.
На подстанции № 3 — теплый гараж для автомобилей, кабинет амбулаторного приема больных и комфортные бытовые условия для врачей.
Чтобы обеспечить стабильность работы, в распоряжении подстанции 18 машин, пара из которых — резервные. По словам Остроумовой, о каком-то особенном техническом оснащении новой подстанции говорить не приходится: все они должны быть оборудованы одинаково, согласно стандартам. Впрочем, новации есть. Так, появилась система безголосовой передачи вызовов бригадам: во-первых, прислать сообщение на портативный компьютер быстрее, чем сообщить по радиосвязи, во-вторых, это сводит минимум вероятность ошибки. Кроме того, в этом году в скорой внедрили дистанционную передачу ЭКГ по телефону — бригада на выезде в любой момент может проконсультироваться со старшим врачом.
Ну а самое главное преимущество новой подстанции — теплый гараж. «Аппаратура не может работать при минусовой температуре. Если гаража нет, приходится все заносить в помещение, а это, конечно, неудобно. Кроме того, бригады садятся в теплую машину, а значит, меньше болеют, уменьшается дефицит кадров. Ну и, в конце концов, и пациент попадает в теплый салон», — объясняет преимущества гаража Лидия Остроумова.
Хороши на подстанции и бытовые условия: есть столовая, спальни для работников бригад, много туалетных и душевых комнат. В раздевалках, подчеркивает главврач, у каждого по два шкафчика — отдельно для рабочей и домашней одежды. Есть конференц-зал, где собираются разместить манекены и обучать персонал.
«Очень хорошее, просторное помещение, нельзя не отметить гараж, — говорит уже больше 6 лет работающий врачом выездной бригады Илья Климов. — А график работы напряженный: люди болеют часто. Микрорайон новый, поэтому много вызовов к детям: ОРЗ, ОРВИ».
Врачи подстанции надеются, что жители окрестных домов будут приходить за помощью и самостоятельно: в новом здании есть кабинет амбулаторного приема, где каждый круглосуточно может получить неотложную помощь, освободив бригады для более срочных и дальних выездов.
Видео — Сергей Шарапов