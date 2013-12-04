Новая подстанция скорой помощи появилась в МЖК

«К 3-й подстанции прикреплены три сельские подстанции — в Винзилях, Боровском и Богандинке. Она охватывает территорию от конца Тюменского микрорайона до Мельникайте, а по ту сторону железной дороги — конец Воровского, Лесобазу. Рядом располагаются трассы в направлении Ишима, Кургана и Екатеринбурга, туда тоже случается выезжать, хотя их прикрывает вторая подстанция. Частично мы выезжаем на территорию Нижнетавдинского, Ялуторовского районов», — объясняет главный врач станции скорой медицинской помощи Лидия Остроумова. «Со временем здесь будет прямой выезд на Широтную и прямой выезд на объездную дорогу, это очень хорошо, потому что важно как можно быстрее выехать со станции».