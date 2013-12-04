Нетрезвый тракторист сбежал с места ДТП

Hyundai Elantra и ВАЗ-2114 столкнулись на 489 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Оба автомобиля из ХМАО. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель иномарки со стажем один год, предприняв опасный маневр обгона. Погибла 33-летняя пассажирка «Лады», жительница Сургута, 30-летний пассажир этого автомобиля получил переломы носа, голеностопного сустава, открытый перелом голени, после ДТП находился в шоке. Ранения получили водитель и двое пассажиров Hyundai, они не были пристегнуты ремнями безопасности. У 30-летнего мужчины рваная рана колена, у 30-летней женщины перелом костей таза и ушиб позвоночника, 3-летний малыш получил перелом носа и черепно-мозговую травму, ребенок сидел в детском кресле, но не был пристегнут. Второй малыш в возрасте 1 год и 3 месяца находился на руках у матери, он чудом не пострадал.