Нетрезвый тракторист сбежал с места ДТП

Трагедия случилась в 5:35 на 270 километре автодороги Тюмень — Омск в Ишимском районе. Здесь на встречную полосу выехал автомобиль ВАЗ-21140, за рулем которого находился житель Ишима. Произошло касательное столкновение с ВАЗ-2115 из Омской области, а следом лобовое столкновение с Chevrolet Niva, также из Омской области. В ДТП погибли 51-летний водитель 14-й «Лады» и 20-летний пассажир этой машины, житель Курганской области. Травмированы три человека, в том числе двое пассажиров 14-й, 22-х и 24-х лет, у них переломы конечностей и травмы головы. Водитель Chevrolet Niva получил переломы локтя, предплечья и открытый перелом стопы, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
Hyundai Elantra и ВАЗ-2114 столкнулись на 489 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Оба автомобиля из ХМАО. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель иномарки со стажем один год, предприняв опасный маневр обгона. Погибла 33-летняя пассажирка «Лады», жительница Сургута, 30-летний пассажир этого автомобиля получил переломы носа, голеностопного сустава, открытый перелом голени, после ДТП находился в шоке. Ранения получили водитель и двое пассажиров Hyundai, они не были пристегнуты ремнями безопасности. У 30-летнего мужчины рваная рана колена, у 30-летней женщины перелом костей таза и ушиб позвоночника, 3-летний малыш получил перелом носа и черепно-мозговую травму, ребенок сидел в детском кресле, но не был пристегнут. Второй малыш в возрасте 1 год и 3 месяца находился на руках у матери, он чудом не пострадал.
На 113 километре автодороги Тюмень — Омск в 9:30 в кювет «улетел» автомобиль SsangYong. ДТП произошло во время сильного снегопада. Водитель внедорожника не пострадал, ушибы получили две девочки-пассажирки 14-ти и 15-ти лет. Обе пассажирки были пристегнуты ремнями безопасности.
На 115 километре этой же трассы столкнулись Ford Focus и Volvo. Предварительно, Ford выехал на встречную полосу. 24-летний водитель Volvo получил перелом бедра, у 44-летней пассажирки ушибы.
Lada Granta из Курганской области въехала в ограждение на кольцевой развязке на 124 километре автодороги Курган — Тюмень в Исетском районе. 19-летний водитель «Лады» получил ушиб лба, его стаж за рулем год.
Трактор из Курганской области в 19:40 съехал в кювет и опрокинулся на 16 километре автодороги к деревне Муллаши. 29-летний пассажир трактора получил ушибы, тракторист сбежал с места аварии. Он задержан сотрудниками ГИБДД. Оказалось, молодые люди распивали спиртное на троих с пассажиром и сторожем местного карьера, потом поехали покататься на тракторе, закончилось все ДТП. Водитель в момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения.
Три тюменских столба стали местом преткновения автомобилей, чьи водители неправильно выбрали скорость на дороге в сложных погодных условиях.
На улице Чаркова, в столб въехал автомобиль Toyota, на этом столбе уже висит веночек в память о жертвах случившейся ранее трагедии. К счастью на этот раз никто не погиб. Травмы получили две женщины 34-х и 55-и лет, водитель и пассажир, у обеих ушибы.
На улице Таллинской в столб в 13:50 въехал ВАЗ-2115, в этой аварии также пострадали водитель и пассажирка. 28-летний водитель получил травму головы, у 27-летней пассажирки переломы руки, ноги и черепно-мозговая травма. В 16:05 в столб въехал ВАЗ-2107. 54-летний водитель получил перелом позвоночника.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области