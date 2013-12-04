nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Над Тюменью расцвела зимняя радуга

4 декабря 2013, 11:51
Необычное явление — «зимнюю радугу» могут сейчас наблюдать тюменцы в небе над нашим городом.

Мы привыкли, что радуги бывают только летом. Цветной полукруг в небе над зеленым полем — вот что обычно представляем мы при этом слове. Но, оказывается, бывают радуги и зимой. Правда, точное название этого явления — гало. В отличие от настоящей радуги оно появляется вокруг солнца или других мощных источников света. Свет преломляется в ледяных кристалликах на высоте 5–10 километров над землей.

Хоть гало и не очень редкое явление, сегодняшнее все-таки необычно: не так часто оно напоминает настоящую летнюю радугу.

Фото — a_alesya_a / instagram.com

«Радуга как будто начиналась в соседнем дворе, и, казалось я мог до нее добежать. Фотография, конечно, не передаст того, что я видела этим утром…) Так ярко, так близко, зимой. Что может быть удивительней вот такого вот утра?» — написала в комментарии к снимку радуги в Instagram Alesya Andreeva.

Фото — Евгений Балыков / instagram.com

#Новости#Дарья#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25