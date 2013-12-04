Над Тюменью расцвела зимняя радуга

Мы привыкли, что радуги бывают только летом. Цветной полукруг в небе над зеленым полем — вот что обычно представляем мы при этом слове. Но, оказывается, бывают радуги и зимой. Правда, точное название этого явления — гало. В отличие от настоящей радуги оно появляется вокруг солнца или других мощных источников света. Свет преломляется в ледяных кристалликах на высоте 5–10 километров над землей.
Хоть гало и не очень редкое явление, сегодняшнее все-таки необычно: не так часто оно напоминает настоящую летнюю радугу.
Фото — a_alesya_a / instagram.com
«Радуга как будто начиналась в соседнем дворе, и, казалось я мог до нее добежать. Фотография, конечно, не передаст того, что я видела этим утром…) Так ярко, так близко, зимой. Что может быть удивительней вот такого вот утра?» — написала в комментарии к снимку радуги в Instagram Alesya Andreeva.
Фото — Евгений Балыков / instagram.com