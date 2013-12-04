Над Тюменью расцвела зимняя радуга

«Радуга как будто начиналась в соседнем дворе, и, казалось я мог до нее добежать. Фотография, конечно, не передаст того, что я видела этим утром…) Так ярко, так близко, зимой. Что может быть удивительней вот такого вот утра?» — написала в комментарии к снимку радуги в Instagram Alesya Andreeva.