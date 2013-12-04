Какие улицы перекрывают из-за олимпийского огня

ГИБДД разрабатывает мероприятия, направленные на минимизацию транспортных проблем тюменцев, которые возможны при проведении Эстафеты Олимпийского огня.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области, в нашем городе эстафета будет проходить в два этапа:
— первый этап стартует в 11 часов 30 минут от железнодорожного вокзала и после движения по центральной части города, набережной реки Тура и району Дома Обороны окончится в 14 часов на пересечении улиц Ленина и Профсоюзной;
— второй этап начнется в 15 часов 40 минут на перекрестке улиц Федюнинского и Пермякова, также охватит центральную часть города, и финиширует в 18 часов 30 минут на площади 400-летия Тюмени.
По всему маршруту следования Эстафеты безопасность движения будут обеспечивать сотрудники Госавтоинспекции. Перекрытие движения транспорта при этом будет осуществляться поэтапно, по мере следования факелоносцев.
Общественному транспорту разрешат перемещаться навстречу движению Эстафеты на всем пути следования. Госавтоинспекция призывает тюменцев отказаться от передвижения по областному центру на автомобиле 11 декабря, не оставлять припаркованный транспорт на проезжей части и в непосредственной близости к ней на улицах, по которым пролегает маршрут эстафеты.
Примерный график перекрытия движения транспорта по маршруту следования Эстафеты олимпийского огня XXII Олимпийских зимних игр в городе Сочи
улица
Время перекрытия движения
1 этап
1
ул. Первомайская (от ж.д. вокзала до ул. Хохрякова)
с 10.30 до 12.00
2
ул. Хохрякова (от ул. Первомайская до ул. Профсоюзная)
с 10.45 до 12.10
3
ул. Профсоюзная (от ул. Хохрякова до ул. Советская)
с 10.50 до 12.15
4
ул. Советская (от ул. Профсоюзная до ул. Челюскинцев)
с 10.55 до 12.20
5
ул. Челюскинцев (от ул. Советская до набережной р. Тура)
с 11.10 до 12.30
6
ул. Республики, мост влюбленных (от ул. Перекопская до ул. Ямская)
с 11.40 до 13.00
7
ул. Ямская (от строительной академии до кольцевой развязки с ул. Белинского)
с 11.45 до 13.20
8
ул. Л. Толстого (от ул. Ямская до ул. Луначарского)
с 12.10 до 13.30
9
ул. Луначарского (от ул. Л. Толстого до Строительной академии)
с 12.10 до 13.40
10
ул. Ленина (от ул. Луначарского до ул. Профсоюзная)
с 12.30 до 14.10
2 этап
11
ул. Пермякова (от ул. Федюнинского до ул. Республики)
с 14.40 до 16.20
12
ул. Республики (от ул. Пермякова до ул. Тульская)
с 15.00 до 16.30
13
ул. Тульская от ул. Республики до ул. Рижская)
с 15.20 до 16.40
14
ул. Республики (от ул. Тульская до ул. Мельникайте)
с 15.20 до 16.50
15
ул. Мельникайте от ул. Республики до ул. Таймырская)
с 15.30 до 16.50
16
ул. Мельникайте (от ул. Республики до ул. 50 лет Октября)
с 15.30 до 17.00
17
ул. 50 лет Октября, ул. Осипенко (от ул. Мельникайте до ул. Челюскинцев)
с 15.50 до 17.40
18
ул. Челюсинцев (от ул. Осипенко до ул. Володарского)
с 16.20 до 17.50
19
ул. Володарского (от ул. Челюскинцев до ул. Республики, сквер Борцов революции))
с 16.30 до 18.00
20
ул. Республики (от ул. Семакова до строительной академии)
с 16.30 до 18.00
21
ул. Ленина (от строительной академии до ул. Перекопская)
с 16.30 до 18.10
22
ул. Перекопская (от ул. Ленина до ул. Республики)
с 16.40 до 18.10
23
ул. Республики (от ул. Перекопская до ул. Мельникайте
с 16.50 до 19.00
Щелкните по карте, чтобы открыть ее в полном размере
Напомним, что в мае Тюмень встретила пробками огонь летней Универсиады. На вопрос, как вы относитесь к проведению подобных акций, из-за которых в центре города ограничивают проезд, 28,5% пользователей NashGorod.ru ответили, что их стоит запретить. 24,9% выступили за то, что это должно быть только 9 мая. 20% высказались за окраины и только 9,2% ответивших считают перекрытие улиц в центре допустимым.