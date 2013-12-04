nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Какие улицы перекрывают из-за олимпийского огня

4 декабря 2013, 12:04
Эстафета олимпийского огня пройдет в Тюмени 11 декабря. В течение целого дня, с 10:30 до 19:00, на определенные периоды (в среднем, около полутора часов) будут частями перекрывать основные улицы города.
Сюжет
Тюмень

ГИБДД разрабатывает мероприятия, направленные на минимизацию транспортных проблем тюменцев, которые возможны при проведении Эстафеты Олимпийского огня.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области, в нашем городе эстафета будет проходить в два этапа:

— первый этап стартует в 11 часов 30 минут от железнодорожного вокзала и после движения по центральной части города, набережной реки Тура и району Дома Обороны окончится в 14 часов на пересечении улиц Ленина и Профсоюзной;

— второй этап начнется в 15 часов 40 минут на перекрестке улиц Федюнинского и Пермякова, также охватит центральную часть города, и финиширует в 18 часов 30 минут на площади 400-летия Тюмени.

По всему маршруту следования Эстафеты безопасность движения будут обеспечивать сотрудники Госавтоинспекции. Перекрытие движения транспорта при этом будет осуществляться поэтапно, по мере следования факелоносцев.

Общественному транспорту разрешат перемещаться навстречу движению Эстафеты на всем пути следования. Госавтоинспекция призывает тюменцев отказаться от передвижения по областному центру на автомобиле 11 декабря, не оставлять припаркованный транспорт на проезжей части и в непосредственной близости к ней на улицах, по которым пролегает маршрут эстафеты.

Примерный график перекрытия движения транспорта по маршруту следования Эстафеты олимпийского огня XXII Олимпийских зимних игр в городе Сочи

улица

Время перекрытия движения

1 этап

1

ул. Первомайская (от ж.д. вокзала до ул. Хохрякова)

с 10.30 до 12.00

2

ул. Хохрякова (от ул. Первомайская до ул. Профсоюзная)

с 10.45 до 12.10

3

ул. Профсоюзная (от ул. Хохрякова до ул. Советская)

с 10.50 до 12.15

4

ул. Советская (от ул. Профсоюзная до ул. Челюскинцев)

с 10.55 до 12.20

5

ул. Челюскинцев (от ул. Советская до набережной р. Тура)

с 11.10 до 12.30

6

ул. Республики, мост влюбленных (от ул. Перекопская до ул. Ямская)

с 11.40 до 13.00

7

ул. Ямская (от строительной академии до кольцевой развязки с ул. Белинского)

с 11.45 до 13.20

8

ул. Л. Толстого (от ул. Ямская до ул. Луначарского)

с 12.10 до 13.30

9

ул. Луначарского (от ул. Л. Толстого до Строительной академии)

с 12.10 до 13.40

10

ул. Ленина (от ул. Луначарского до ул. Профсоюзная)

с 12.30 до 14.10

2 этап

11

ул. Пермякова (от ул. Федюнинского до ул. Республики)

с 14.40 до 16.20

12

ул. Республики (от ул. Пермякова до ул. Тульская)

с 15.00 до 16.30

13

ул. Тульская от ул. Республики до ул. Рижская)

с 15.20 до 16.40

14

ул. Республики (от ул. Тульская до ул. Мельникайте)

с 15.20 до 16.50

15

ул. Мельникайте от ул. Республики до ул. Таймырская)

с 15.30 до 16.50

16

ул. Мельникайте (от ул. Республики до ул. 50 лет Октября)

с 15.30 до 17.00

17

ул. 50 лет Октября, ул. Осипенко (от ул. Мельникайте до ул. Челюскинцев)

с 15.50 до 17.40

18

ул. Челюсинцев (от ул. Осипенко до ул. Володарского)

с 16.20 до 17.50

19

ул. Володарского (от ул. Челюскинцев до ул. Республики, сквер Борцов революции))

с 16.30 до 18.00

20

ул. Республики (от ул. Семакова до строительной академии)

с 16.30 до 18.00

21

ул. Ленина (от строительной академии до ул. Перекопская)

с 16.30 до 18.10

22

ул. Перекопская (от ул. Ленина до ул. Республики)

с 16.40 до 18.10

23

ул. Республики (от ул. Перекопская до ул. Мельникайте

с 16.50 до 19.00

Щелкните по карте, чтобы открыть ее в полном размере

Напомним, что в мае Тюмень встретила пробками огонь летней Универсиады. На вопрос, как вы относитесь к проведению подобных акций, из-за которых в центре города ограничивают проезд, 28,5% пользователей NashGorod.ru ответили, что их стоит запретить. 24,9% выступили за то, что это должно быть только 9 мая. 20% высказались за окраины и только 9,2% ответивших считают перекрытие улиц в центре допустимым.

#Новости#УГИБДД по Тюменской области#Тюмень#Олимпиада#Транспорт#Ирина#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25