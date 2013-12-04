Какие улицы перекрывают из-за олимпийского огня

Напомним, что в мае Тюмень встретила пробками огонь летней Универсиады. На вопрос, как вы относитесь к проведению подобных акций, из-за которых в центре города ограничивают проезд, 28,5% пользователей NashGorod.ru ответили, что их стоит запретить. 24,9% выступили за то, что это должно быть только 9 мая. 20% высказались за окраины и только 9,2% ответивших считают перекрытие улиц в центре допустимым.