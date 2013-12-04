Изнасилование раскрыли спустя 18 лет

В ноябре 2013 года в результате проведенной аналитической и оперативной работы, используя возможности действующей на территории Российской Федерации системе дактилоскопического учета граждан, органам следствия удалось установить личность одного из нападавших. Им оказался 36-летний житель Тюмени (в 1995 году ему было 17 лет). Допрошенный в качестве подозреваемого молодой человек своей вины отрицать не стал и рассказал следователям о событиях 18-летней давности.