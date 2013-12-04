Изнасилование раскрыли спустя 18 лет

Уголовное дело по факту изнасилования тюменки было возбуждено в марте 1995 года. Женщина возвращалась с работы через пустырь на пересечении улиц Сосьвинской и Велижанской. Там она подверглась нападению двух молодых людей.
«Один из них, угрожая потерпевшей ножом, совершил в отношении тюменки насильственный половой акт. А затем, проследовав в квартиру потерпевшей, молодые люди похитили принадлежащие последней ценные вещи», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Там отметили, что совершенное в условиях неочевидности преступление в то время раскрыть так и не удалось, и производство предварительного расследования было приостановлено в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.
В ноябре 2013 года в результате проведенной аналитической и оперативной работы, используя возможности действующей на территории Российской Федерации системе дактилоскопического учета граждан, органам следствия удалось установить личность одного из нападавших. Им оказался 36-летний житель Тюмени (в 1995 году ему было 17 лет). Допрошенный в качестве подозреваемого молодой человек своей вины отрицать не стал и рассказал следователям о событиях 18-летней давности.
Расследование уголовного дела продолжается.