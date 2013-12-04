Инспектор ДПС попался на взятке

Такой суммы у водителя не оказалось, и инспектор отправил его на поиски нужной суммы. После чего молодой человек отправился в Управление собственной безопасности УМВД России по Тюменской области и, написав заявление о привлечении к уголовной ответственности сотрудника ДПС ГИБДД, вернулся к инспектору уже с необходимой денежной суммой и аудио-, видеозаписывающей аппаратурой.