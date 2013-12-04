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Инспектор ДПС попался на взятке

4 декабря 2013, 10:36
В Тюмени Следственным отделом по Ленинскому АО возбуждено уголовное дело по факту получения взятки сотрудником ГИБДД.
Сюжет
Тюмень

По данным следствия, 2 декабря инспектор специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области, исполняя свои должностные обязанности, на перекрестке улиц 50 лет Октября и Пермякова остановил автомобиль Volkswagen, двигавшийся без включенного ближнего света фар.

При проверке было установлено, что 23-летний водитель управлял автомобилем в нарушение ст. 12.7 Кодекса об административных правонарушениях. Ранее он был лишен права управления транспортным средством, но срок наказания уже истек, а водитель так и не забрал водительское удостоверение в ГИБДД.

Кроме того, гражданин не был вписан в полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ст. 12.37 КоАП РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

После просьбы нарушителя о разрешении сложившейся ситуации каким-либо образом без привлечения его к ответственности и отправки автомобиля на штрафстоянку, инспектор ГИБДД предложил передать ему вознаграждение в размере 4 000 рублей.

Такой суммы у водителя не оказалось, и инспектор отправил его на поиски нужной суммы. После чего молодой человек отправился в Управление собственной безопасности УМВД России по Тюменской области и, написав заявление о привлечении к уголовной ответственности сотрудника ДПС ГИБДД, вернулся к инспектору уже с необходимой денежной суммой и аудио-, видеозаписывающей аппаратурой.

После получения денежных средств инспектором, последний был задержан сотрудниками собственной безопасности. В настоящее время он отстранен от исполнения служебных обязанностей, отмечают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Расследование уголовного дела продолжается.

Начальник областного УМВД генерал-майор полиции Михаил Корнеев дал указание о проведении тщательной служебной проверки, по результатам которой полицейский и его напарник будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям. Кроме того, в рамках проверки будет дана принципиальная оценка роли непосредственных руководителей подозреваемых.

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