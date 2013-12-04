Бывшие чиновники Ленуправы обвиняются во взяточничестве и мошенничестве

Дело передано в суд.
По версии следствия, весной 2012 года Бедель вступил в сговор с Хромовым и Потапских на получение взяток от руководителей строительных компаний, которым они помогут заключить выгодные договоры подряда на выполнение работ по благоустройству дворов на территории Ленинского округа г. Тюмени. Размер взяток чиновниками был определен в 5% от сумм заключенных договоров. Мзду платить согласились три строительных фирмы. При этом Потапских, выходя за рамки договоренностей группировки, установил двум из трех фирм размер взяток в 15% от сумм заключенных сделок, планируя разницу в 10% забрать себе.
В июне 2012 года Бедель, Хромов и Потапских оказали данным строительным компаниям содействие в заключении с управой Ленинского округа, Службой заказчика и управляющими компаниями 20 договоров на общую сумму более 87 млн. рублей. После того, как в октябре 2012 г. управа Ленинского округа в полном объеме оплатила выполненные работы по благоустройству дворов, чиновники напомнили строительным фирмам об ожидаемых от них взятках. В период с октября 2012 по февраль 2013 гг. организации в счет взяток передали 8,1 млн. рублей, из которых более 4,8 млн. рублей — достались Потапских, а остальные 3,2 млн. рублей — Беделю и Хромову.
Кроме того, установлено, что ранее, в ноябре—декабре 2011 года, Бедель с Потапских обманул жителя Тюмени, который согласился выполнить работы по сносу аварийного строения. Мужчине сообщили, что передача денег чиновникам является одним из условий заключения с ним, как с единственным исполнителем, муниципального контракта. Первоначально у потерпевшего запросили 50 тыс. рублей, однако Потапских, выйдя за рамки договоренностей, запросил в общей сложности 180 тыс. рублей, из которых 130 тыс. рублей забрал себе.
Таким же способом Бедель и Хромов похитили в ноябре—декабре 2012 года 150 тысяч рублей у строительной фирмы, которая сносила аварийный жилой дом в рамках муниципального контракта.
Противоправные действия чиновников были выявлены в феврале 2013 года в ходе совместной работы прокуратуры и межрегионального отдела оперативно-розыскного бюро Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу, сообщает прокуратура области.
Расследованием занимался отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области. В ходе следствия прокуратурой с обвиняемыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.
После вручения обвинительных заключений уголовные дела будут направлены в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.