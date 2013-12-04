Бывшие чиновники Ленуправы обвиняются во взяточничестве и мошенничестве

В июне 2012 года Бедель, Хромов и Потапских оказали данным строительным компаниям содействие в заключении с управой Ленинского округа, Службой заказчика и управляющими компаниями 20 договоров на общую сумму более 87 млн. рублей. После того, как в октябре 2012 г. управа Ленинского округа в полном объеме оплатила выполненные работы по благоустройству дворов, чиновники напомнили строительным фирмам об ожидаемых от них взятках. В период с октября 2012 по февраль 2013 гг. организации в счет взяток передали 8,1 млн. рублей, из которых более 4,8 млн. рублей — достались Потапских, а остальные 3,2 млн. рублей — Беделю и Хромову.