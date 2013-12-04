Авария на Мельникайте: подробности

От «Оды» в результате ДТП осталась груда металла. В автомобиле ехали две женщины 25-ти и 36-ти лет и полуторогодовалая девочка. Сотрудники ГИБДД устанавливают, кто из женщин мама ребенка и личность малышки. Обе женщины госпитализированы с тяжелейшими повреждениями. У 25-летней женщины ушиб головного мозга и шок, у 36-летней черепно-мозговая травма, открытые переломы обеих ног, повреждение легкого и травмы живота. Девочка ехала в детском кресле, у нее сотрясение головного мозга и гематома. Также в аварии пострадали водители двух других автомобилей: у 33-летнего мужчины ушибы и рана стопы, у 42-летнего рана века, уха и перелом пальцев на стопе.