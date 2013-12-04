Авария на Мельникайте: подробности

Напомним, 4 декабря в двенадцатом часу дня на улице Мельникайте, 20, перед совмещенным мостом со стороны улицы Дружбы столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, «Оду», ехавшую в сторону города, развернуло боком, вынесло на соседнюю полосу движения, где в том же направлении ехал кроссовер Acura. Оба автомобиля после этого выехали на встречную полосу, где произошло столкновение с «Ситроеном» и «Приорой».
От «Оды» в результате ДТП осталась груда металла. В автомобиле ехали две женщины 25-ти и 36-ти лет и полуторогодовалая девочка. Сотрудники ГИБДД устанавливают, кто из женщин мама ребенка и личность малышки. Обе женщины госпитализированы с тяжелейшими повреждениями. У 25-летней женщины ушиб головного мозга и шок, у 36-летней черепно-мозговая травма, открытые переломы обеих ног, повреждение легкого и травмы живота. Девочка ехала в детском кресле, у нее сотрясение головного мозга и гематома. Также в аварии пострадали водители двух других автомобилей: у 33-летнего мужчины ушибы и рана стопы, у 42-летнего рана века, уха и перелом пальцев на стопе.
На «Оде» из четырех колес на трех использовалась зимняя резина, на переднем правом колесе — летняя. На проезжей части дороги с лета осталась колейность на асфальте. Сотрудники ГИБДД выясняют, явились ли дорожные условия сопутствующей причиной этой аварии.
«Место это очень аварийное, с начала года на участке улицы Мельникайте от перекрестка с улицей Дружбы до совмещенного моста произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек, а 15 были ранены. Большинство этих аварий случилось в зимний период или в межсезонье. В семи случаях причиной послужил неправильный выбор скоростного режима, в одном нарушение правил перестроения, еще в одном езда по обочине дороги», — отмечают в Госавтоинспекции.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области