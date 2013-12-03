За утро на трассах случилось 3 аварии

Трагедия произошла в 5:35 на 270 километре автодороги Тюмень - Омск в Ишимском районе. Здесь на встречную полосу выехал автомобиль ВАЗ-21140, за рулем которого находился житель Ишима. Произошло касательное столкновение с ВАЗ-2115 из Омской области, а следом лобовое столкновение с Chevrolet Niva, также из Омской области. В ДТП погибли 51-летний водитель «14-й» и 20-летний пассажир этой же машины, житель Курганской области. Травмированы три человека, в том числе двое пассажиров «14-й», 22-х и 24-х лет, у них переломы конечностей и травмы головы. Водитель «Нивы» получил переломы локтя, предплечья и открытый перелом стопы, сообщает пресс-служба ГИБДД.