За утро на трассах случилось 3 аварии

Три дорожно-транспортных происшествия случилось на трассах Тюменской области утром 3 декабря.
Трагедия произошла в 5:35 на 270 километре автодороги Тюмень - Омск в Ишимском районе. Здесь на встречную полосу выехал автомобиль ВАЗ-21140, за рулем которого находился житель Ишима. Произошло касательное столкновение с ВАЗ-2115 из Омской области, а следом лобовое столкновение с Chevrolet Niva, также из Омской области. В ДТП погибли 51-летний водитель «14-й» и 20-летний пассажир этой же машины, житель Курганской области. Травмированы три человека, в том числе двое пассажиров «14-й», 22-х и 24-х лет, у них переломы конечностей и травмы головы. Водитель «Нивы» получил переломы локтя, предплечья и открытый перелом стопы, сообщает пресс-служба ГИБДД.
На 113 километре автодороги Тюмень - Омск в 9:30 в кювет «улетел» автомобиль SsangYong. ДТП произошло во время сильного снегопада. Водитель внедорожника не пострадал, ушибы получили две девочки-пассажирки, 14-ти и 15-ти лет. Обе были пристегнуты ремнями безопасности.
Lada Granta из Курганской области «улетела» в кювет на 124 километре автодороги Курган - Тюмень в Исетском районе. 19-летний водитель «Лады» получил ушиб лба.
ГИБДД рекомендует водителям во время снегопада быть особенно осторожными за рулем. Правильно выбирайте скорость и дистанцию. Учитывайте плохую видимость в пути. По возможности, откажитесь от загородных поездок до окончания снегопада.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области