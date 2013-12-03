Все безопаснее и безопаснее: в тюменских дворах установят камеры

Кроме новых камер в рамках модернизации АПК «Безопасный город» в Тюмени установят семь колонн экстренного вызова «Гражданин-полиция». Напомним, точки прямой связи с полицией появляются в криминогенных местах города для того, чтобы человек, попавший в беду, смог оперативно сообщить об этом, даже если у него нет телефона. Яркие столбы с кнопкой уже есть на Цветном бульваре, в скверах Славянском и Депутатов, на площади у железнодорожного вокзала и на Аллее молодоженов. В ближайшее время колонны экстренного вызова появятся на перекрестке улиц Малиновского и Судоремонтной, у дома 18 по ул. Домостроителей, у дома 34 по ул. Рылеева, у дома 10 по Мелиораторов, в скверах Юности и «Зеленый остров», на перекрестке улиц Таллинской и Боровской.