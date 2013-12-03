Все безопаснее и безопаснее: в тюменских дворах установят камеры

Идея сделать Тюмень безопаснее с помощью современных технологий появилась несколько лет назад, но сам аппаратно-программный комплекс начал работать в нашем городе в конце 2012 года. Напомним, что система «Безопасный город» предполагает комплексный подход к обеспечению спокойствия на улицах Тюмени. Это отслеживание и предотвращение правонарушений, обеспечение порядка на дорогах и даже борьба с терроризмом. АПК «Безопасный город» включает в себя системы видеонаблюдения и мониторинга подвижных объектов, сети передачи данных, центры оперативного управления и информационно-аналитические системы.
Модернизация АПК «Безопасный город» в Тюмени:
— 116 видеокамер во дворах;
— 7 колонн «Гражданин-полиция»;
— мобильный комплекс видеонаблюдения;
— подключение участковых пунктов к внутренним базам данных полиции.
Стоимость работ: 96 миллионов рублей.
АПК «Безопасный город» базируется в центре управления силами и средствами. На экраны установленных там мониторов поступает информация с камер видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания людей — на вокзалах, площадях, в скверах и парках. В настоящее время в Тюмени работают 190 видеокамер, а к концу года их будет более 300: еще 116 камер появятся во дворах в спальных районах города.
Камеры в тюменских дворах будут установлены в рамках модернизации АПК «Безопасный город». Комплексная система видеонаблюдения будет обеспечивать сбор информации с видеокамер в единый центр обработки информации со скоростью передачи не менее 24 кадров в секунду. В пресс-службе УМВД по Тюменской области корреспонденту Nashgorod.ru рассказали, что камеры будут установлены в основном во дворах Восточного округа города — на улицах Монтажников, Моторостроителей, Широтной, 30 лет Победы, Станционной.
Камеры будут установлены во дворах на улицах:
— Монтажников;
— Моторостроителей;
— Широтной;
— 30 лет Победы;
— Станционной.
На каких именно домах будут висеть камеры, сотрудники полиции определили исходя из результатов анализа криминальной обстановки в городе. В пресс-службе областного управления МВД пояснили, что были выявлены конкретные места, где требуется обеспечить более бдительный контроль со стороны правоохранительных органов. Предполагается, что АПК «Безопасный город» поможет следить за ситуацией в микрорайонах, предотвращать преступления и административные правонарушения, а в случае их совершения оперативно задерживать подозреваемых.
В раздел «Проблемы» интернет-портала Nashgorod.ru обратилась тюменка, живущая по адресу ул. Широтная, 173/6 — в том самом доме, где неделю назад неизвестный мужчина напал на 15-летнего Никиту, ранил мальчика ножом и поджег его квартиру.
«По иронии судьбы комплекс дома 173 (с корпусами), один из самых малоосвещенных дворов, не попал в программу „Безопасный город“. Интересует, по какому принципу происходил отбор площадок, на которые необходимо установить камеры видеонаблюдения? И когда будут приняты меры безопасности? Кто посодействует и все-таки включит двор дома 173 в программу „Безопасный город“? Помогите! Люди живут в страхе», — написала тюменка.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области отметили, что в данный момент уже нельзя внести корректировки в принятый проект модернизации АПК «Безопасный город». В будущем, когда появятся новые данные анализа криминогенной обстановки, возможно, будут выявлены новые места, где необходимо установить видеокамеру. Тюменцы могут обратиться в полицию с мотивированным объяснением, почему именно их двор должен войти в программу «Безопасный город», но подождать придется до следующего этапа модернизации комплекса.
Где появятся колонны «Гражданин-полиция»:
— перекресток Малиновского и Судоремонтной;
— перекресток Таллинской и Боровской;
— ул. Домостроителей, 18;
— ул. Рылеева, 34;
— ул. Мелиораторов, 10;
— сквер Юности;
— сквер «Зеленый остров».
Кроме новых камер в рамках модернизации АПК «Безопасный город» в Тюмени установят семь колонн экстренного вызова «Гражданин-полиция». Напомним, точки прямой связи с полицией появляются в криминогенных местах города для того, чтобы человек, попавший в беду, смог оперативно сообщить об этом, даже если у него нет телефона. Яркие столбы с кнопкой уже есть на Цветном бульваре, в скверах Славянском и Депутатов, на площади у железнодорожного вокзала и на Аллее молодоженов. В ближайшее время колонны экстренного вызова появятся на перекрестке улиц Малиновского и Судоремонтной, у дома 18 по ул. Домостроителей, у дома 34 по ул. Рылеева, у дома 10 по Мелиораторов, в скверах Юности и «Зеленый остров», на перекрестке улиц Таллинской и Боровской.
Еще одна интересная техническая новинка, которая появится в Тюмени в рамках программы «Безопасный город» — мобильный комплекс видеонаблюдения на базе служебного полицейского автомобиля. Современным оборудованием начинят микроавтобус Fiat Dicato. В пресс-службе УМВД по Тюменской области рассказали, что в нем будет шесть мобильных комплексов видеонаблюдения, позволяющих передавать изображение в высоком качестве в режиме реального времени с мест проведения массовых мероприятий в центр управления. Главный плюс мобильного комплекса — возможность работать в автономном режиме в течение продолжительного времени.
Стоит отметить, что все работы по модернизации АПК «Безопасный город» проводит «Ростелеком». Это право компания получила на основании результатов открытого аукциона, в котором предложила наиболее выгодные условия. В пресс-службе ОАО «Ростелеком» сообщили, что завершить данный этап модернизации планируется до конца 2013 года. Стоимость работ, по данным пресс-службы УМВД по Тюменской области, 96 миллионов рублей. Данная сумма включает в себя не только установку камер, кнопок «Гражданин-полиция» и оснащение мобильного комплекса, но и подключение 51 участкового пункта полиции к внутренним базам данных областного управления, а также подключение автоматизированной системы управления дорожным движением к центральному узлу информационной системы.