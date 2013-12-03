Водитель «Хонды» протаранил опору ЛЭП

Ночью в селе Упорово на перекрестке улиц Крупской и Строителей в опору ЛЭП въехал автомобиль Honda Civic. Водитель не справилась с управлением автомобиля, неправильно выбрав скоростной режим. Открытую черепно-мозговую травму получил 26-летний пассажир автомобиля, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
На 275 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе автомобиль Mercedes из-за нарушения правил дистанции въехал в ЗИЛ. В этом случае ушибы получила 19-летняя пассажирка «Мерседеса».
Два человека пострадали на 37 километре трассы Тюмень — Омск. Здесь столкнулись Nissan Almera и ГАЗ-278814. По предварительным данным, водитель иномарки, совершая опасный обгон, выехал на встречную полосу. В результате аварии пострадали оба воителя 29-ти и 32-х лет, у них ушибы и рваные раны.
В Тюмени на улице Малыгина не смогли разъехаться Volkswagen и «Лада». Один из водителей не уступил дорогу встречному автомобилю, при повороте налево. 65-летняя пассажирка «Фольксвагена» получила ушиб.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области