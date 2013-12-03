Водитель «Хонды» протаранил опору ЛЭП

Два человека пострадали на 37 километре трассы Тюмень — Омск. Здесь столкнулись Nissan Almera и ГАЗ-278814. По предварительным данным, водитель иномарки, совершая опасный обгон, выехал на встречную полосу. В результате аварии пострадали оба воителя 29-ти и 32-х лет, у них ушибы и рваные раны.