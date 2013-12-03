В «ЮТэйр» выбрали лучшего бортпроводника

Члены жюри, среди которых были известные спортсмены и актеры театра и кино, представитель модельного агентства и школы бортпроводников, определили победителей по итогам тематических конкурсов, в которых, наряду с профессиональными качествами бортпроводников «ЮТэйр», оценивались творческие способности, помогающие в общении с пассажирами, поиске выходов из нестандартных ситуаций, поддержании хорошего настроения. Конкурсанты продемонстрировали эрудицию и специальные знания, рассказали о своих родных городах, проявили недюжинный креатив и волю к победе. Жюри и болельщики убедились в вокальных и танцевальных талантах бортпроводников «ЮТэйр», их любви к профессии, оценили юмор и оригинальность номеров.