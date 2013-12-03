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В «ЮТэйр» выбрали лучшего бортпроводника

3 декабря 2013, 11:45
Финальный этап традиционного конкурса профессионального мастерства среди бортпроводников ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) состоялся в конце ноября в Москве в концертном зале «Королевский» в Останкино.

За право называться лучшей боролись 14 команд бортпроводников летных отрядов авиакомпании из Москвы, Киева, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Краснодара, Сургута, Сыктывкара, Красноярска, Тюмени и Уфы.

Члены жюри, среди которых были известные спортсмены и актеры театра и кино, представитель модельного агентства и школы бортпроводников, определили победителей по итогам тематических конкурсов, в которых, наряду с профессиональными качествами бортпроводников «ЮТэйр», оценивались творческие способности, помогающие в общении с пассажирами, поиске выходов из нестандартных ситуаций, поддержании хорошего настроения. Конкурсанты продемонстрировали эрудицию и специальные знания, рассказали о своих родных городах, проявили недюжинный креатив и волю к победе. Жюри и болельщики убедились в вокальных и танцевальных талантах бортпроводников «ЮТэйр», их любви к профессии, оценили юмор и оригинальность номеров.

Лучшей была названа команда бортпроводников летного отряда № 8 (Москва), второе место досталось бортпроводникам из Нижнего Новгорода, третье место разделили команда авиаэскадрильи № 9 из Сургута и бортпроводники летного отряда № 9 (Москва).

Победители конкурса — бортпроводники летного отряда № 8 (Москва)

Победители и участники получили награды и памятные призы, присутствующие — хорошее настроение, а пассажиры могут рассчитывать на профессионализм, радушие и артистизм персонала авиакомпании.

Один из членов жюри — актер театра и кино Олег Акулич

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