В Тюмени проверили таксистов-нелегалов

В ходе мероприятия были выявлены 9 водителей, осуществлявших перевозку пассажиров без лицензии, сообщили в пресс-службе ГИБДД. За это нарушение предусмотрен штраф, ни много ни мало, 50 тысяч рублей. Кроме того, ответственность может грозить и юридическим лицам, в таком случае штраф составит уже 400 тысяч рублей. На этом фоне сумма в 5 тысяч — это штраф за установку без соответствующего разрешения опознавательного знака легкового такси на автомобиле, не выглядит угрожающе, но и она ударит по карману более чем ощутимо.