В Тюмени проверили таксистов-нелегалов

Инициатором проведения мероприятия выступила прокуратура города Тюмени, куда поступают многочисленные жалобы и обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также органов исполнительной и законодательной власти, о нарушениях в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Участие в мероприятии с работниками прокуратуры приняли участие инспекторы ГИБДД, сотрудники подразделения экономической безопасности УМВД России по городу Тюмени и представители департамента дорожной инфраструктуры и транспорта городской администрации.
В ходе мероприятия были выявлены 9 водителей, осуществлявших перевозку пассажиров без лицензии, сообщили в пресс-службе ГИБДД. За это нарушение предусмотрен штраф, ни много ни мало, 50 тысяч рублей. Кроме того, ответственность может грозить и юридическим лицам, в таком случае штраф составит уже 400 тысяч рублей. На этом фоне сумма в 5 тысяч — это штраф за установку без соответствующего разрешения опознавательного знака легкового такси на автомобиле, не выглядит угрожающе, но и она ударит по карману более чем ощутимо.
Как отмечают сотрудники, проводившее мероприятие, не имеющие лицензий водители вполне могут позволить себе оформить свой бизнес официально. Среди автомобилей выявленных «нелегальных перевозчиков», к примеру, фигурируют далеко не самые дешевые Nissan X-Trail, Renault Duster и другие автомобили.