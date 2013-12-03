Ушел гулять в гипсе и до сих пор не вернулся

В пресс-службе УМВД по г. Тюмени сообщили, что заявление о пропаже Владимира Мартынова было подано в отдел полиции № 7 30 ноября. В настоящее время поисками мужчины занимаются оперуполномоченные уголовного розыска. Пока нет оснований предполагать, что в отношении тюменца было совершено преступление.
Приметы Владимира Мартынова: на вид 50 лет, рост 180 см, славянской внешности, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, коротко стрижен, на левом плече шрам длиной около 5 см, на правой ноге шрам от аппарата Илизарова, на тыльной стороне правой ступни татуировка «Эй, красотка». Был одет в черную майку, темно-синие джинсы. На ноге гипс.
Если вам известно что-либо о местонахождении пропавшего мужчины, просьба сообщить информацию по телефону 89612004072 или в полицию по телефону 02.
Отметим, что большинство людей, информация об исчезновении которых появляется в социальных сетях и на форумах, находятся достаточно быстро. Часто тюменцы уходят или уезжают куда то, не предупредив своих близких.