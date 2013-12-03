Ушел гулять в гипсе и до сих пор не вернулся

Сообщения о пропавших в Тюмени людях появляются в сети едва ли не каждый день. Вот и сегодня в соцсетях распространяется информация о безвестном исчезновении 48-летнего Владимира Мартынова. Он ушел из дома 26 ноября и до сих пор не вернулся.

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