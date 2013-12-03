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Ушел гулять в гипсе и до сих пор не вернулся

3 декабря 2013, 13:26
Сообщения о пропавших в Тюмени людях появляются в сети едва ли не каждый день. Вот и сегодня в соцсетях распространяется информация о безвестном исчезновении 48-летнего Владимира Мартынова. Он ушел из дома 26 ноября и до сих пор не вернулся.
Сюжет
Тюмень

В пресс-службе УМВД по г. Тюмени сообщили, что заявление о пропаже Владимира Мартынова было подано в отдел полиции № 7 30 ноября. В настоящее время поисками мужчины занимаются оперуполномоченные уголовного розыска. Пока нет оснований предполагать, что в отношении тюменца было совершено преступление.

Приметы Владимира Мартынова: на вид 50 лет, рост 180 см, славянской внешности, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, коротко стрижен, на левом плече шрам длиной около 5 см, на правой ноге шрам от аппарата Илизарова, на тыльной стороне правой ступни татуировка «Эй, красотка». Был одет в черную майку, темно-синие джинсы. На ноге гипс.

Если вам известно что-либо о местонахождении пропавшего мужчины, просьба сообщить информацию по телефону 89612004072 или в полицию по телефону 02.

Отметим, что большинство людей, информация об исчезновении которых появляется в социальных сетях и на форумах, находятся достаточно быстро. Часто тюменцы уходят или уезжают куда то, не предупредив своих близких.

#Новости#Тюмень#УМВД России по г. Тюмени#Поиск людей#Таня#Общество
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