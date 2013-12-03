Тюменский суд не удовлетворил иск о нарушениях во время выборов

Судья Ленинского районного суд города Тюмени Татьяна Гусаркова отказала в удовлетворении иска о нарушениях от экс-кандидата в депутаты Тюменской городской Думы по избирательному округу № 18 от КПРФ Леонида Липы.
Заявление бывшего кандидата в депутаты касалось нарушений участковой избирательной комиссии № 2927 на выборах 8 сентября. «По закону я имел право отправить своего представителя на избирательный участок, чтобы он находился там в качестве члена комиссии с правом совещательного голоса. Во время подсчёта голосов он был удалён с участка и не мог наблюдать за дальнейшим действиями избирательной комиссии. Я вправе оспорить это решения», — поделился с нами Леонид Липа перед началом заседания.
По неясным причинам суд прошёл в закрытом режиме. Представителям прессы было разрешено присутствовать в зале суда лишь в самом его начале и во время вынесения вердикта судьи.
Представители избирательной комиссии участка № 2927, которые выступали ответчиками по данному иску, считают, что член комиссии с правом совещательного голоса Николай Станищук своими действиями мешал работе комиссии — постоянно задавал вопросы, подходил слишком близко к столу, у которого вёлся подсчёт бюллетеней, пытался вести видеосъемку. Сам Николай утверждает, что никаких запрещенных действий с его стороны не было и все его вопросы к членам комиссии были обоснованы.
По его словам, которые подтвердили председатель комиссии и свидетели, он был удалён с участка после того, как сделал замечание членам комиссии о том, что они пересчитывают количество неиспользованных бюллетеней незаконным методом, то есть не перекладывают их друг на друга, а быстро просчитывают их как денежные купюры. Руководствуясь федеральным законом, истец считает, что УИК могла, при наличии реальных поводов, отстранить от работы члена комиссии с правом совещательного голоса, но не удалять с участка. Председатель избирательной комиссии считает, что имела право удалить Николая Станищука, руководствуясь пунктом 12 статьи № 67 избирательного кодекса Тюменской области.
На заседание присутствовала депутат Тюменской областной думы Тамара Казанцева, чьим помощником является Леонид Липа. По её словам, наблюдая за реакциями судьи Гусарковой сразу можно было понять, на чьей стороне она находится. Тамара Николаевна сообщила, что не удивлена решением суда и их фракция намерена дальше вести борьбу за справедливость, обжаловав вердикт судьи.
Виталий Беспалов