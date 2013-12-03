Тюменский суд не удовлетворил иск о нарушениях во время выборов

По его словам, которые подтвердили председатель комиссии и свидетели, он был удалён с участка после того, как сделал замечание членам комиссии о том, что они пересчитывают количество неиспользованных бюллетеней незаконным методом, то есть не перекладывают их друг на друга, а быстро просчитывают их как денежные купюры. Руководствуясь федеральным законом, истец считает, что УИК могла, при наличии реальных поводов, отстранить от работы члена комиссии с правом совещательного голоса, но не удалять с участка. Председатель избирательной комиссии считает, что имела право удалить Николая Станищука, руководствуясь пунктом 12 статьи № 67 избирательного кодекса Тюменской области.