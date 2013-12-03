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Тариф на электроэнергию вырастет в 2014 году

3 декабря 2013, 12:16
С начала года тариф на электроэнергию не изменится. А вот с 1 июля горожан ждет увеличение тарифа.

По данным Региональной энергетической комиссии, в первом полугодии 2014 года тарифы на электроэнергию для населения сохраняются на уровне действующих, равным 2,17 руб./кВт.ч. Одноставочный тариф для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, сохраняется на уровне 1,52 руб./кВт.ч.

С 1 июля 2014 года тариф на электрическую энергию для населения установлен на уровне 2,25 руб./кВт.ч. с ростом относительно тарифа, действующего в первом полугодии 2014 года на 3,7%. Для населения с электропищеприготовлением и сельского населения- 1,58 руб./кВт.ч. с ростом к первому полугодию на 3,9 %. Напомним, в текущем году тарифы на электроэнергию выросли в июле выросли до 2,17 рублей и сохраняются по сей день.

Отметим, что министр экономического развития Алексей Улюкаев сообщал ранее о заморозке тарифов на электроэнергию в 2014 году.

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