Тариф на электроэнергию вырастет в 2014 году

С 1 июля 2014 года тариф на электрическую энергию для населения установлен на уровне 2,25 руб./кВт.ч. с ростом относительно тарифа, действующего в первом полугодии 2014 года на 3,7%. Для населения с электропищеприготовлением и сельского населения- 1,58 руб./кВт.ч. с ростом к первому полугодию на 3,9 %. Напомним, в текущем году тарифы на электроэнергию выросли в июле выросли до 2,17 рублей и сохраняются по сей день.